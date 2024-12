Ave poskrbel za praznično vzdušje

kultura

22.12.2024 | 15:30 | L. Markelj, foto: Orkester Ave

Šentjernej - Sinočnji koncert Orkestra Ave pod taktirko Mira Sajeta je v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju je poskrbel za čudovit uvod v praznične dni, ki prihajajo z božičem in novim letom.

Na koncertu je navdušila solistka, flavtistka Zala Kovaljev.

Tradicionalni slavnostni koncert ob zaključku leta je tudi tokrat napolnil dvorano. Za posebno doživetje je poskrbela članica orkestra, solistka Zala Kovaljev, ki se je občinstvu predstavila s prefinjeno izvedbo na flavti. Na koncu koncerta, ki ga je povezovala Vesna Topolovec, so člani Orkestra Ave zaigrali in štiriglasno zapeli Sveto noč, pri kateri so zapeli tudi obiskovalci, ter zaigrali Radetzky Marsch, kjer ni manjkalo ploskanja.

Orkester Ave z dirigentom Mirom Sajetom je sinoči napolnik šentjernejski kulturni center.

Posebno praznično vzdušje je ganilo prisotne, pove predsednica orkestra Tina Lahne, ki so se ji glasbeniki ob koncu zahvalili s šopkom. Člani Orkestra Ave pa so ob koncu izrekli zahvalo vsem sponzorjem - še posebej so hvaležni podjetju Iskra Pio, ki je letos postal njihov generalni sponzor, sicer pa jih podpira že od ustanovitve naprej.

Trobentači "božički"

Koncert je znova potrdil pomembnost glasbene dediščine in ustvarjalnosti v lokalnem okolju.

