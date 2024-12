dolenjska

Upaj, zaupaj, stopi

22.12.2024 | 10:45 | Besedilo in foto: L. Markelj

Novo mesto - Luč miru iz Betlehema je zasvetila tudi pri nas. Pred božičem jo skavti tradicionalno prinašajo in letos je bilo to že štiriindvajsetič. Tokratno plemenito sporočilo je Upaj, zaupaj, stopi.

Naj Luč miru iz Betlehema zasveti tudi v vaših domovih in srcih!

Z njim želijo povedati, da naj luč miru pride do vsakega posameznika, tudi do tistega, ki je v temi. Gre za sporočilo o upanju, zaupanju in pogumu kot o solidarnosti in sočutju. Ljudje imamo moč postati svetel plamen za nekoga, ki je obtičal v temi.

Novomeški skavti so danes po maši tudi pred šmihelsko cerkvijo delili Luč miru iz Betlehema.

Luč miru iz Betlehema tudi letos spremlja dobrodelni namen. Zbrane prispevke bodo namenili poljskim skavtom kot pomoč v poplavah in Društvu tačke pomagačke ter njihovemu programu Beremo s tačkami. »Širimo Jezusovo toplino, sporočamo, da nihče ni sam, da smo drug z drugim in da praznike lahko podoživimo na lep način ob toplini, ki jo vsak lahko prinese do vsakega. Mir je namreč univerzalen dar, za katerega nam mora biti mar in se moramo zanj truditi,« pravijo skavti, tudi novomeški, ki so Luč miru iz Betlehema to nedeljo delili vernikom po maši (na sliki v Šmihelu).

Naj plamen Luči miru iz Betlehema zagori tudi v vaših domovih in vaših srcih!

‹ nazaj