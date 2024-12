šport

Calcit pretrd oreh za Krko

22.12.2024 | 10:00 | D. S., STA

Kamnik - Novomeški odbojkarji so v 14. krogu Sportklub prve odbojkarske lige s 3:0 klonili proti Calcitu.

Foto: MOK Krka

Sportklub prva odbojkarska liga, 14. krog

*Calcit Volley - Krka 3:0 (19, 16, 20)

*Kamnik – Športna dvorana Kamnik, gledalcev 100, sodnika: Vrenko, Tovornik.

*Calcit Volley: Karadža Pevc (L), Podobnik, Nanut 4, Lazar 3, Sladič, Suhadolnik, Okroglič 15, Nwachukwu 15, Oman, Blaževič, Jensterle, Gomez Galvez 7, Pavlović 11. Trener: Gašper Ribič.

*Krka: M. Travnik (L), Medved, Erpič, Koch 2, Kosmina 6, M. Bregar , Verdinek (L), T. Travnik, Glamočanin 2, Koncilja 4, Vidmar, Lindič 4, Rojnik 7, P. Bregar. Trener: Tomislav Mišin.

Vse tekme zadnjega, 14. kroga prvega dela moškega odbojkarskega državnega prvenstva so se končale z zmago domačinov s 3:0. Presenečenj ni bilo, najpomembnejšo zmago pa so zabeležili igralci Calcita, ki so premagali Krko, s tem potrdili tretje mesto, Novomeščane pa pahnili na peto, z zmago nad Fužinarjem jih je namreč prehitel tudi i-Vent Maribor.

Odbojkarji Krke so tako morali na zadnji tekmi letošnjega koledarskega leta v gosteh priznati premoč Calcitu Volleyu. Kamničani so odločilno razliko naredili z dobrim začetnim udarcem (vpisali so kar 12 asov, Krka le 5), s čimer so Novomeščanom otežili delo na sprejemu in pri organizaciji napada, posledično pa so Krko odlično lovili v bloku (9 blokov Calcita, le 1 Krke).

Jožef Verdinek, libero Krke: »Včeraj smo odigrali zadnjo tekmo v letošnjem letu. Tekma je odločala o tem, kdo bo v modro skupino vstopil kot tretji, kar pa ni tako zanemarljivo predvsem zato, ker se vse točke prenesejo. Calcit je žal dominiral v vseh setih, odlično so servirali in nam povzročali preveč težav na sprejemu, energije na naši strani igrišča praktično ni bilo in tako težko zmagaš tekmo. Sedaj imamo nekaj dni da si odpočijemo, po novem letu pa s polno paro naprej.«

V prvem delu prvenstva so bili ob premočnem ACH Volleyju od Kamničanov boljši Kanalci, ki so izgubili le dve tekmi, obe proti Ljubljančanom. V zadnjem krogu so gladko premagali Panvito Pomgrad, ki bo tekmovanje nadaljevala v zeleni skupini. Alpacem Kanal si je proti Sobočanom lahko privoščil, da ni igral z vsemi najboljšimi močmi. Z zanesljivo zmago nad Fužinarjem Sij Metalom pa si je četrto mesto zagotovil i-Vent Maribor. V modri skupini bo kot šesti na lestvici igral še Merkur Triglav Kranj, ki je v zadnjem krogu v Ljubljani izgubil proti ACH Volleyju.

* Izidi, 14. krog:

- petek, 20. december:

ACH Volley - Merkur Triglav Kranj 3:0 (16, 18, 16)

- sobota, 21. december:

Calcit Volley - Krka 3:0 (19, 16, 20)

Alpacem Kanal - Panvita Pomgrad 3:0 (21, 23, 19)

i-Vent Maribor - Fužinar Sij Metal Ravne 3:0 (11, 17, 15)

- lestvica:

1. ACH Volley 14 14 0 42:1 42

2. Alpacem Kanal 14 12 2 36:14 33

3. Calcit Volley 14 8 6 29:21 25

4. i-Vent Maribor 14 7 7 25:25 21

5. Krka 14 7 7 25:28 20

6. Merkur Triglav 14 5 9 19:30 16

7. Panvita Pomgrad 14 2 12 15:38 8

8. Fužinar Sij Metal 14 1 13 7:38 3

