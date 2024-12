družabno

Ustvarjalna kavarna

22.12.2024 | 09:40 | Helena Murgelj

Območno združenje RKS Novo mesto je v sodelovanju z udeleženci socialne aktivacije pripravilo Ustvarjalno kavarno – druženje ob modri polici. Program je povezovala Lidija Skube. Udeleženci so pod vodstvom strokovne sodelavke Mateje Muhič izdelali namizne aranžmaje iz različnega zelenja in okraskov, vanje pa postavili tudi svečko. Nastali so čudoviti šopki, adventni venčki in lepljeni aranžmaji na podlagi. Pod vodstvom Zorice Todić (na fotografiji) so ustvarjali tudi različne praznične pogrinjke in se naučili zgibati papirnate prtičke v različne oblike, kot so sveče, ladjice, rožice in podobno spretno ustvarjeni pogrinjki. Ob zaključku Ustvarjalne kavarne je Lidija Skube prebrala še pravljico Snežni medo, saj, kot je rekla, pravljice niso samo za otroke, pač pa veselo branje tudi za odrasle. Udeleženci socialne aktivacije so pripravili še pogostitev in zbrane postregli s slastnimi medenjaki in drugim prazničnim pecivom ter s toplimi napitki. Za slovo je vsak prejel še vrtnico iz t. i. das mase in odšel bogatejši za številne ideje za praznične dni.

