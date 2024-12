kronika

Zaradi medsosedskega spora ga je večkrat zabodel

21.12.2024 | 11:25 | M. K.

Novo mesto - Napad 41-letnika na 72-letnika v sredo pred stanovanjskim blokom na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu, o katerem smo poročali, je bil po pojasnilih novomeške policijske uprave posledica medsoseskega spora iz preteklosti. Napadalca, ki je žrtev večkrat zabodel, so s kazensko ovadbo poskusa uboja že privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Prizorišče dogajanja na Ulici Slavka Gruma. 41-letnik je 72-letnika napadel pred vhodom v blok (prvi z desne). (Foto: bralka)

V sredo so, kot smo poročali, policisti nekaj pred 12. uro posredovali zaradi pretepa pred stanovanjskim blokom na Ulici Slavka Gruma. Na kraj je bilo takoj napotenih več policistov, ki so izsledili in prijeli 41-letnika in mu odvzeli prostost. Poškodovanega 72-letnega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Kriminalisti so nato med preiskavo ugotovili, da je 41-letnik pred stanovanjskim blokom napadel starejšega soseda in ga začel daviti. Oče osumljenca, ki s sinom živi na istem naslovu, je poskušal žrtev zaščititi, a je 41-letnik kljub temu z napadom nadaljeval in ga stopnjeval ter žrtev z nožem večkrat zabodel, so danes sporočili iz Policijske uprave Novo mesto. Kraj dogodka je nato zapustil.

Policisti so ga izsledili, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Po ugotovitvah kriminalistov je bil motiv za napad medsosedski spor iz preteklosti. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poskusa uboja so napadalca privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

