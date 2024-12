družabno

Vrhunski pianist Urban Stanič

21.12.2024 | 13:00 | Renata Mikec

Z božičnim klavirskim koncertom so v Krki sklenili letošnje jubilejno leto. Zaposlenim in njihovim bližnjim se je predstavil odličen slovenski pianist Urban Stanič, ki je navzoče navdušil z izborom skladb Franza Liszta, Ludwiga van Beethovna, Enriqua Granadosa in Clauda Debussyja. Družba Krka že desetletja podpira različne dejavnosti, ki plemenitijo družbo, posebno pozornost pa namenjajo mladim talentom. Med odlične umetnike sodi tudi pianist Urban Stanič, ki je tokrat prvič nastopil na Krkinem odru. Pozornost slovenske javnosti je pritegnil leta 2014, ko je zmagal na slovenskem izboru za tekmovanje Evrovizijski mladi glasbeniki in se uvrstil na zaključno tekmovanje v Kölnu, kjer je v izjemni mednarodni konkurenci osvojil drugo nagrado. Od takrat je stalen gost v največjih slovenskih koncertnih dvoranah in kot solist sodeluje z najvidnejšimi slovenskimi orkestri, kot sta Orkester Slovenske filharmonije in Simfonični orkester Radiotelevizije Slovenija. Koncertira tudi v Avstriji, Nemčiji, Litvi, Italiji, na Nizozemskem in Madžarskem. Magistrski študij klavirja je z najvišjo pohvalo končal pri zaslužni profesorici Dubravki Tomšič Srebotnjak na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer zdaj dela kot asistent. Lavreat številnih državnih in mednarodnih tekmovanj se ob dejavnem umetniškem ustvarjanju izpopolnjuje pri prof. Stefanu Vladarju na Univerzi za glasbo in upodabljajoče umetnosti na Dunaju. Po izjemnem nastopu v Slovenski filharmoniji leta 2019 so ga poznavalci označili za pianista, kakršnega smo doma čakali že dolgo. To dokazuje tudi s številnimi nagradami in z vselej navdušenim občinstvom.

Foto: Krka

