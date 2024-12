posavje

V Sevnici že težko čakajo na nov dom upokojencev

21.12.2024 | 16:00 | D. Stanković

Leta 1979 so v središču Sevnice, v neposredni bližini zdravstvenega doma in drugih ustanov, zgradili dom upokojencev, ki sodi pod okrilje Doma upokojencev in oskrbovancev (DUO) Impoljca. Danes v sevniškem domu svoje tretje življenjsko obdobje preživlja 88 stanovalcev, zanje skrbi 43 zaposlenih. Skupaj s svojci in povabljenimi gosti so tako v četrtek s prijetnim kulturnim programom in bogato pogostitvijo, za katero so poskrbele domske kuharice, obeležili 45 let delovanja.

'Rojstnodnevno torto' za 45 let delovanja doma je prerezala 100-letna Ana Glas. (Foto: D. S.)

Potrebe stanovalcev drugačne kot nekoč

Toda nekoč sodobna zgradba danes ne zadostuje več potrebam in standardom. Vodstvo si zato že nekaj let prizadeva za nov dom. »Nekoč so v dom prihajali stanovalci s povsem drugačnimi potrebami, mlajši, potrebovali so manj zdravstvene nege. Danes vstopajo v ta prostor starejši, z resnejšimi zdravstvenimi stanji. Prostor tako danes ne omogoča več tistega, kar je pred 45 leti, torej zagotavljanja kakovostne storitve,« je dejala vodja sevniškega doma Zdenka Žveglič.

Zdenka Žveglič, vodja Doma upokojencev Sevnica. (Foto: D. S.)

Po besedah direktorice DUO Impoljca Darje Cizelj so sevniški dom vsa leta skrbno vzdrževali in obnavljali. »A že pred časom smo prišli do točke, ko ne moremo več zagotavljati ustrezne nege in oskrbe, predvsem osebam z demenco. Zato je dom Impoljca v letu 2018 na občino naslovil predlog, da se najde rešitev za nov dom v Sevnici. Že nekaj let se o tem pogovarjamo, danes pa smo na točki, ko se zdi, da se ne premikamo.«

Brez države ali EU ne bo šlo

Po besedah podžupana Občine Sevnica Janeza Kukca so se vendarle začele resne razprave o novem domu in tudi že priprava lokacije na Hrastih. »To je velik projekt, ki ne more nastati čez noč, a prepričan sem, da se bo tudi ta želja oziroma potreba uresničila. Tudi ministrstvo je obljubilo podporo pri tem, da bi se dom čim prej zgradil. Občina si prizadeva, da bi izgradnjo doma uvrstili v državni načrt razvojnih programov. Zdaj smo prišli do točke, ko se načrtuje prostor, kjer naj bi ta objekt stal. Začetki torej so zastavljeni. Seveda pa je to finančno zahteven projekt, ki ga brez sofinanciranja države ali Evropske unije ne bomo zmogli,« je še dejal Kukec.

Idejni načrt za nov dom je bil po besedah Cizljeve izdelan leta 2022, z njim so seznanili tudi pristojno ministrstvo. »Sedanji dom je sicer na čudoviti lokaciji v središču Sevnice, žal pa se prostorsko ne ustreza več potrebam naših uporabnikov. Zato resnično potrebujemo novega. Ne le, da bomo z njim zagotovili dobre pogoje za bivanje, pač pa bomo zagotovili tudi dobre delovne pogoje za naše zaposlene.«

Pomagajo jim upokojene sodelavke

Tudi v sevniškem domu se namreč soočajo s pomanjkanjem delovne sile. »Bolničarjev negovalcev na trgu ni, namesto njih zaposlujemo medicinske sestre, tudi pogodbeno, pomagajo nam celo upokojene sodelavke. Trudimo se, da bi bil ta dom res dom v pravem pomenu besede,« je povedala Cizljeva in ob tem izpostavila pomen svojcev pa tudi prostovoljcev, ki bogatijo vsakdan stanovalcev. »Najbolj pomembna pa je izredna predanost in srčnost vsakega posameznika v kolektivu, resnična pripravljenost vskočiti, ko je najtežje. In to je tisto, kar drži ta sistem skupaj,« je prepričana.

Darja Cizelj, direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca. (Foto: D. S.)

DUO Impoljca na vseh treh lokacijah, torej v domu Impoljca, v Sevnici in Brežicah, skupaj zagotavlja 565 mest in pet mest za dnevno varstvo, od tega največ, okoli 280 mest, na lokaciji Arto. V začetku 2025 naj bi v Krmelju začeli graditi novo bivalno enote za šestnajst starejših oseb.

Nova bivalna enota na Impoljci

V začetku decembra pa so na Impoljci v prenovljeni mansardi ene od enot vzpostavili bivalno enoto za devetnajst oskrbovancev z nadstandardnimi sobami, vsaka ima svojo kopalnico, televizor. »Na račun teh devetnajstih stanovalcev smo zmanjšali število postelj v ostalih sobah, s tem smo občutno izboljšali bivalni standard, zagotovili več zasebnosti in miru ter s tem višjo kakovost bivanja. Vedno več stanovalcev si namreč želi živeti v dvo ali enoposteljni sobi. Zato smo zelo ponosni na ta projekt,« je še dejala Cizljeva.

Pevski zbor Lipa v Domu upokojencev Sevnica deluje od leta 1998. (Foto: D. S.)

Za prijeten kulturni program so poskrbele učenke Glasbene Šole Sevnica, z ubrano pesmijo pa tudi zbor Lipa, ki v Domu upokojencev Sevnica deluje od leta 1998 in ga vodi Darinka Košar.

