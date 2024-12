posavje

Gospodarske javne službe bo še naprej izvajal Kostak

20.12.2024 | 17:30 | M. K.

Krško - Župan Mestne občine Krško Janez Kerin in predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha sta danes podpisala novo koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarskih javnih služb. Podjetje, ki se zadnje čase sooča z očitki o nezakonitem zakopavanju komunalnih odpadkov, bo tako omenjene javne službe izvajal še naslednjih osem let.

Janez Kerin in Miljenko Muha (Foto: MO Krško)

Kot so sporočili iz občine, koncesijska pogodba zajema izvajanje ključnih javnih služb, med katerimi so dejavnost oskrbe s pitno vodo, odvajanja ter čiščenja odpadnih in padavinskih voda, zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, vzdrževanje občinskih javnih cest, urejanje in čiščenje javnih površin, urejanje pokopališč, javne razsvetljave, izobešanja zastav ter okraševanja v naseljih.

Župan Janez Kerin je ob podpisu pogodbe poudaril, da gre za pomemben dokument, ki zagotavlja kontinuiteto delovanja gospodarske javne službe. "V dveh letih, odkar opravljam funkcijo župana, ni bilo bistvenih pripomb na izvajanje gospodarske javne službe, kar si štejem v čast. Ob tem izražam zadovoljstvo nad kakovostno opravljenim delom izvajalcev, saj skupaj izpolnjujemo zaveze, kot je vzpostavitev novega centra za ravnanje z odpadki, kar je ključen korak k trajnostnemu razvoju," njegove besede povzema sporočilo za javnost.

Predsednik uprave Kostaka Muha pa je poudaril, da gre za že tretjo zaporedno koncesijsko pogodbo z mestno občino Krško ter da si bo Kostak še naprej prizadeval za korektno izpolnjevanje obveznosti iz koncesijske pogodbe ter zagotavljanje kakovostnih komunalnih storitev.

Družba se sicer v zadnjem času, kot smo poročali, sooča z očitki o nezakonitem zakopavanju komunalnih odpadkov na njegovem odlagališču v Spodnjem Starem gradu. Uprava Kostaka očitke zanika, zadevo pa so pod drobnogled vzele pristojne inštitucije.

