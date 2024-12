dolenjska

Namesto Laboda stanovanja in šola

20.12.2024 | 19:00 | I. V.

Novo mesto - Novomeški občinski svet se je sinoči sestal na zadnji letošnji seji, ki se je začela z obiskom skavtov, ki so pred prazniki prinesli Luč miru iz Betlehema, in s predstavitvijo novih štipendistk, nadaljevala pa med drugim s sprejetjem strategije dolgožive družbe in potrditvijo dopolnjenega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Labod, ki investitorjem omogoča novo ureditev območja nekdanje tovarne Labod v Ločni.

Prikaz arhitekturno urbanistične zasnove OPPN Labod, izrez 3D modela

Dosedanjim osmim generacijam občinskih štipendistov se letos pridružujeta Zigi Omerzel in Sara Mihalič. Novomeška občina izredne štipendije perspektivnim študentov podeljuje od leta 2016. Tokrat sta štipendiji pripadli Sari Mihalič, študentki Fakultete za računalništvo in informatiko, in študentki filozofije Zigi Omerzel, ki je svetnike tudi nagovorila in opozorila na pomembnost filozofske znanosti in kulture v družbi, kar je zadnji čas prepogosto kar pozabljeno.

Svetnike je nagovorila nova štipendistka Zigi Omerzel, študentka filozofije. (Foto: I. V.)

Občinski svet bi moral sinoči v prvi obravnavi odločati o odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki predvideva uvedbo individualnega zbiranja in ločevanja odpadkov, o čemer je pred časom že bila sprejeta tudi strategija, vendar je župan Gregor Macedoni na predlog pripravljavcev odloka iz podjetja Komunala zaradi upoštevanja oziroma prenosa nekaterih predlogov iz razprave v gradivo že za prvo obravnavo odloka predlagal umik točke z dnevnega reda, tako da so pripravljavci odloka s tem dobili še nekaj časa za pripravo dokončnega predloga.

Osrednja točka 18. seje novomeškega občinskega sveta v aktualni sestavi je bila tako prva obravnava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje nekdanje tovarne Labod, ki ga omejujejo ločensko pokopališče na zahodu, Seidlova cesta na jugu in Andrijaničeva cesta na vzhodu. Danes so tam Gasilsko-reševalni center, vrtec Labod, trgovina Labod, razpadajoči prostori nekdanje tovarne Labod, tri enodružinske stanovanjske hiše in manjši stanovanjski blok.

Velike večine naštetih objektov v nastajajočem občinskem podrobnem prostorskem načrtu Labod ne bo več. Na omenjenem območju je predvideno oblikovanje krajevnega jedra Ločne in Mačkovca, ki ga ti dve naselji dejansko nimata. Predvidena je gradnja več novih objektov. Večina stavb bo večstanovanjskih, skupno število novih stanovanj pa bo predvidoma 350 v treh velikih blokih v obliki kareja, ki bodo v pritličnem delu namenjena poslovni rabi, predvsem trgovski in obrtni dejavnosti. Medtem ko se bo Gasilsko reševalni center preselil v Bršljin, je vrtec Labod ena redkih obstoječih stavb, ki v novem načrtu ostaja, poleg vrtca pa je na območju predvidena tudi gradnja dvoodelčne osnovne šole s telovadnico.

Druga pomembnejša točka tokratne seje novomeškega občinskega sveta je bila sprejem Strategije dolgožive družbe za obdobje od 2025 do 2035, ki poudarja pomen starajoče se družbe temelji na konceptu aktivnega staranja, ki poudarja družbeno vključenost, aktivnost in udejstvovanje v vseh življenjskih obdobjih, jasno pa definira tudi cilje lokalne skupnosti za celostno podpiranje konkretnih potreb starostnikov. Pripravljavci strategije so bili deležni tudi pohval opozicijskih svetnikov.

V okviru kadrovskih zadev je občinski svet med drugim izdal pozitivno mnenje o Maji Skubic Avsec, Martini Kralj in Francu Mežiču, kandidatih za ravnatelja Srednje šole za gostinstvo in turizem zavoda Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma.

