Na Raki bogatejši za nov defibrilator

20.12.2024 | 13:30 | M. K.

Krško/Raka - Učenke in učenci Osnovne šole Raka so v sredo pripravili praznični koncert, v sklopu katerega sta župan Mestne občine Krško Janez Kerin in predsednik Društva za srčno žilne bolezni AED Samo Oblak tamkajšnji ravnateljici Nini Pirc predala nov defibrilator.

Foto: Občina Krško

Defibrilator, ki ga je Društvo za srčno žilne bolezni AED doniralo Mestni občini Krško, je sofinanciran iz sklada SLO SAFE. Kot je dejal predsednik Samo Oblak, je to že drugi defibrilator, ki ga je občini doniralo društvo.

Ravnateljica Nina Pirc se je zahvalila vsem, ki so sodelovali pri pobudi in pripomogli, da so na Raki bogatejši za nov defibrilator. Gre za že tretjo napravo na območju krajevne skupnosti Raka, prva se nahaja na sedežu krajevne skupnosti, druga v prostorih šole, tretji defibrilator pa bo na voljo zunaj, pred vhodom v šolo, nasproti šolskega igrišča in gasilskega društva.

Župan Janez Kerin je poudaril, da lahko defibrilator v kritičnih trenutkih pomeni razliko med življenjem in smrtjo: »Nenadni zastoj srca je ena tistih situacij, kjer štejejo sekunde, in prav zato je tako pomembno, da je defibrilator na dosegu roke. Njegova preprosta uporaba omogoča, da lahko prav vsak od nas v primeru potrebe pomaga sočloveku.«

Do danes je na območju občine nameščenih preko 40 javno dostopnih defibrilatorjev, njihove lokacije so dostopne na povezavi: https://www.krsko.si/objave/171

»Naj ta defibrilator simbolizira našo zavezanost življenju in zdravju. Naj bo vedno tu, pripravljen za pomoč – in upam, da bo čim manjkrat potreben,« je še dejal župan in se ob tej priložnosti krajanom zahvalil za potrpežljivost in razumevanje pri gradnji kanalizacijskega sistema, ki se trenutno izvaja na Raki.

Nov defibrilator pred vhodom v Osnovno šolo Raka bo dostopen 24 ur na dan, 7 dni v tednu, so sporočili s krške občine, ker pa sama naprava ne bo rešila življenja, če ga ne znamo oz. si ga ne upamo uporabiti, je vodja Centra za krepitev zdravja Krško (ZD Krško) Helena Žulič demonstrirala uporabo defibrilatorja v praksi in publiki predstavila temeljne postopke oživljanja, so še zapisali v sporočilu za javnost.

