bela krajina

Največ za urgenco, laboratorij in šolo

20.12.2024 | 13:00 | M. K.

Črnomelj - Občinski svetniki so na včerajšnji seji potrdili proračun Občine Črnomelj za leto 2025. V investicijsko naravnanem proračunu je največ sredstev planiranih za področje zdravstva in izobraževanja, med drugim za gradnjo urgence in laboratorija Zdravstvenega doma Črnomelj ter dokončanje Osnovne šole Dragatuš, so sporočili z občine.

Svetniška seja (Foto: arhiv; Občina Črnomelj)

Prihodki občine znašajo okoli 27 milijonov evrov, odhodki pa dobrih 29 milijonov, kar odraža intenzivno vlaganje v razvoj občine, sporoča njeno vodstvo. Proračun za naslednje leto je od letošnjega večji za več kot en milijon evrov. Med najpomembnejšimi investicijami v prihodnjem letu sta gradnja urgence in laboratorija v Zdravstvenem domu Črnomelj ter dokončanje gradnje prizidka Osnovne šole Dragatuš.

NUSZ

Občinski svetniki so potrdili spremembe in dopolnitve Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Črnomelj. NUSZ se plačuje na območju mest in naselij mestnega značaja; na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev; na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem. NUSZ se plačuje za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. Občina z odlokom sprejme podlage za odmero NUSZ oziroma določi merila za določanje višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč. Pri tem se upošteva zlasti naslednja merila: lego in namembnost ter smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča, opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve za te objekte in naprave ter merila za oprostitev plačevanja nadomestila, pojasnjujejo na občini.

Doslej se je denimo nadomestilo obračunavalo za vsa nezazidana stavbna zemljišča (NSZ) enako. Glede na prakso drugih občin pa se zdaj s sprejeto spremembo odloka uvaja različno točkovanje za NSZ, in sicer se loči za poslovni in za stanovanjski namen. Namembnost se določi glede na namensko rabo območja, kot jo določa veljavni prostorski akt. Za stanovanjski namen se točkovanje poviša za 50, za poslovni pa za 100 odstotkov. Na podlagi primerjave z nekaterimi podobnimi občinami se je namreč izkazalo, da je točkovanje za NSZ, zlasti za poslovni namen, nekoliko nižje, so zapisali na Občini Črnomelj.

