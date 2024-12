novice

Dobrodelni maraton: Chef Tomaž Kavčič presenetil z 10-kilogramskim kruhom

20.12.2024 | 07:10 | K. M.

Foto: Radio 1 in Darja Štravs Tisu

Letošnji 28-urni dobrodelni maraton Radia 1 je v preteklih 24 urah poskrbel za številne ganljive zgodbe in čustvena presenečenja. Zbran znesek bo znan ob 9. uri.

Deseti dobrodelni maraton že od včeraj od 5. ure zjutraj poteka v prazničnem studiu pred Mestno hišo v Ljubljani. Dogajanje se bo z veliko razglasitvijo višine zbranih sredstev zaključilo danes ob 9. uri zjutraj, ko bomo tudi v našem mediju razkrili, koliko pomoči smo Slovenci letos namenili tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Dogajanje je vrhunec sicer doseglo z večernimi nastopi na Kongresnem trgu. V času, ko so bili Denis Avdić in ekipa na Kongresnem trgu, pa sta dogajanje v studiu prevzela Jana Morelj in Robert Roškar. Več o včerajšnjem dogajanju pa si lahko preberete tukaj.

10-kilogramski panettone je pristal na dražbi.

Pa nočno dogajanje?

Ekipo 28-urnega dobrodelnega maratona je sicer zvečer obiskal tudi kuharski mojster, chef Tomaž Kavčič, ki je tja tudi letos prinesel panettone, vrsto sladkega kruha v obliki kupole, ki prihaja iz Milana. Prinesel je kar dva, in eden je tehtal deset kilogramov. Ta je pristal na prav posebni dražbi. Dražba poteka na Facebook profilu Radia 1, sodelujte pa tako, da pod objavljeno fotografijo napišete ceno, če bo vaša najvišja, bo panettone vaš, znesek pa bomo namenili naši Fundaciji Radia 1.

Ob približno polnoči je po Mestnem trgu zadonela narodnozabavna glasba, saj se je ekipi v studiu pridružil Dejan Vunjak in s svojim venčkom narodnozabavnih pesmi na noge dvignil ne samo cel studio ampak tudi množico ljudi, ki so se zbrali pred njim.

Ekipa, ki jo letos sestavljajo Denis Avdić, Miha Deželak, Lara Tošić in Anja Ramšak z vsemi ostalimi sodelavci ima za sabo že več kot 24 delovnih ur. Tudi letos bodo vse zbrane donacije namenjene pomoči družinam v stiski, letošnji maraton pa je posvečen Aniti Ogulin, ženski, ki je s svojo predanostjo otrokom in družinam v stiski širila dobroto. Studio je bil poln glasbenih in drugih gostov, ki so prinesli smeh in ganljive zgodbe. Denis Avdić je med maratonom doživel tudi čustven trenutek, ko je izvedel za družino, ki jo pozna, ki je izgubila mater. Kar ga je spravilo tudi solza, česar pri njemu nismo vajeni. Po drugi strani pa je Anja Ramšak potrdila, da se je pretekli petek poročila.

Joker Out so v studiu pripravili mini koncert.

Razglasitev spremljate v živo

Vse do 9. ure lahko pomagate preko SMS številke 1919 s ključnima besedama POMAGAM5 ali POMAGAM10 ali nakazili preko QR kode TUKAJ. Za vse, ki v naslednjih urah ne morete priti v Ljubljano, da bi si 28-urni dobrodelni maraton ogledali v živo, lahko celoten dogodek spremljate preko spletne strani Radia 1 ali v živo tudi na BEST TV, kjer boste priča nepozabnim trenutkom, ki segajo v srce. BEST TV lahko spremljate na naslednjih kanalih: Telemach – kanal 506, Telekom – kanal 626, T-2 – kanal 125, A1 – kanal 554.

