Simpatični simpatiki

20.12.2024 | 08:15 | Renata Mikec

Ansambel Sympatic je mlada, letos ustanovljena dolenjska skupina, ki prihaja iz okolice Trebnjega. Sestavljajo jo Matic Zoran s harmoniko, pevec Nejc Zoran, bas kitarist Matevž Korbar in ritem kitarist Anže Knez, vsi po vrsti pa tudi odlično pojejo. Kot so nam povedali, so si takšno ime nadeli zato, ker so mladi, preprosti in predvsem zelo simpatični fantje. Povezuje jih ljubezen do narodno-zabavne in zabavne glasbe, predvsem pa želja, da s svojo energijo ustvarijo nepozabno vzdušje povsod, kamor pridejo. Na odrih uživajo v preigravanju starejših in tudi novejših narodno-zabavnih uspešnic, njihovo štiriglasno petje pa še poudari izvirnost. Ker vedo, da je za dobro glasbo potrebno znanje, delujejo ob mentorstvu Marjana Turka, ki zagotovo sodi med najbolj ustvarjalne avtorje melodij in aranžmajev na narodno-zabavni glasbeni sceni. Pomaga jim pri razvoju in napredku, jih usmerja in vodi z nasveti, pojasnili in s svojim bogatim znanjem. Ansambel Sympatic je tako nedavno posnel že svojo prvo skladbo. Ta je poskočna in kar kliče na plesišče. Besedilo za pesem Jaz sem tisti je napisal Matej Kocjančič, avtor glasbe in aranžmaja pa je prav Marjan. Načrti mladega ansambla so veliki, saj si želijo predvsem ustvarjati kakovostno glasbo, ki bi jim prinesla prepoznavnost in številne nastope. Zaželimo jim, da bi ustvarili čim več skladb, s katerimi bi navduševali in razveseljevali.

