FOTO: Mladoletnikoma zasegli 705 pirotehničnih izdelkov, naboja in bokser

19.12.2024 | 09:40 | M. K.

Policisti PP Krško so zaradi suma nedovoljene preprodaje pirotehničnih izdelkov v okolici vzgojno izobraževalnih ustanov na območju Krškega pridobili odredbi sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja dveh mladoletnikov. Med hišnimi preiskavami so našli in zasegli 705 prepovedanih pirotehničnih izdelkov, dva naboja in kovinski bokser. Zoper mladoletnika bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in Zakona o orožju, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Zasežena pirotehnika

Hrvat pod vplivom alkohola

V minuli noči so policisti na Obrežju zaradi nezanesljive vožnje kontrolirali voznika osebnega avtomobila Opel astra hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da ima 43-letni državljan Hrvaške v litru izdihanega zraka 0,93 miligrama alkohola (1,9 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine

Med 17. 12. in 18. 12. je v Dolenjskih Toplicah nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel nakit in pištolo. Policisti so opravili ogled in okoliščine še preiskujejo.

Na Dednem vrhu na območju PP Krško je med 17. 12. in 18. 12. neznanec vlomil v dve počitniški hiši. Z vlomom in tatvino denarja je povzročil za okoli 1.200 evrov škode.

V Malenski vasi je med 17. 12. in 18. 12. nekdo iz odprtega gospodarskega objekta odnesel kalupe za izdelavo strešnikov. Lastnika je oškodoval za 3.500 evrov.

Na parkirnem prostoru v Dobovi je včeraj med 17.45 in 19.45 neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil 10 evrov.

Med 16.30 in 19.30 je na Lebanovi ulici v Novem mestu nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v hišo, ukradel je denar in zlat nakit. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo.

V Dolnjem Ajdovcu na območju PP Dolenjske Toplice je v minuli noči nekdo vlomil v prostore prodajalne. Okoliščine policisti še ugotavljajo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Kapele, Loče, Jesenice, Obrežje, Mihalovec, Rakovec, Rigonce) včeraj prijeli osem državljanov Maroka in Sierra Leoneja, šest Bangladeša, pet Egipta, tri državljana Burundija in Kameruna, dva državjana Irana, Turčije in Pakistana in po enega državljana Afganistana, Iraka, Nigerije, Konga, Slonokoščene obale, Gambije, Toga, Sirije, Rusije in Kazahstana. Na območju PP Metlika so prijeli tri državljane Afganistana in dva iz Nepala.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeaj posredovali v 79. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 242 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poskusa uboja, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešanih oseb, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

