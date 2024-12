šport

Krka v četrtfinalu pokala Slovenije premagala Trimo

19.12.2024 | 07:40 | Foto: Gašper Simonič

Novo mesto - V dvorani Marof se je sinoči pred nabito polnimi tribunami odvijal dolenjski derbi, ki je v infarktni končnici odločil potnika v rokometni polfinale Pokala Slovenije. Potem ko so rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka v lanski izdaji pokalnega tekmovanja v četrtfinalu izločili Celje Pivovarno Laško, so tokrat s 27:24 premagali Trimo Trebnje, ki se je v minuli sezoni razveselil prve klubske članske lovorike.

Krkaši so v včerajšnji obračun vstopili izjemno motivirani. Na krilih svojih podpornikov so prikazali izjemno rokometno predstavo in od samega začetka dvoboja z lokalnim tekmecem niso popuščali. V 13. minuti prvega polčasa so z odlično igro v obrambi in domiselno izvedenim napadom vodili s 6:2, do glavnega odmora pa so gostje zaostanek zmanjšali, bilo je 12:10. Trebanjci, ki v zadnjem obdobju nizajo odlične rezultate v Ligi NLB, so večino dvoboja krkašem gledali v hrbet. V 56. minuti je razlika znašala pet zadetkov (19:24), zatem pa je sledila infarktna končnica. Tesna obramba gostov po celotnem igrišču je pri Novomeščanih izsilila napake, Timotej Grmšek pa je ob koncu 59. minute znižal na 24:25. Varovanci trenerja Mirka Skoka so v izdihljajih tekme vendarle uspeli zadržati mirno kri in na koncu zmagali s 27:24.

Izjave po tekmi:

Luka Stanojlović: »Ta tekma je bila zelo težka. Vedeli smo, da Trimo igra zelo dober rokomet. Mi smo se res dobro pripravili, fantje so odigrali fantastično tako v obrambi kot tudi v napadu. Veselimo se zmage in gremo naprej. Čestitke tudi publiki, ki je naredila res vrhunsko kuliso na tribunah Marofa.«

Vid Miklavec: »Zaslužena zmaga Krke. Mi nismo bili pravi, že v prvem polčasu nam je Krka ušla na štiri gole in loviti tako razliko ni enostavno. Tekmma je bila res dobra, tudi vzdušje v dvorani je bilo čudovito. Čestitam Krki za polfinalno vstopnico.«

MRK Krka: Stanojlović (15 obramb), Blaževič, Avsec 5, Cirar 1, Gliha, Ščuka, Vukić 4 (2), Stanojević 3, Rašo 1, Zajc 2, Nikolić 4, Lavrič, Kukman 6 (1), Ćirović 1, Matko, Derganc,

RK Trimo Trebnje: Skledar (1 obramba), Lesjak (10 obramb), Herceg, Višček, Didovič 1, Jurečič 2, Pipp 6 (4), Soršak, Kotar 2, Miklavec 6, Grmšek 3, Grbić 1, Cingesar 2 (1), Nešić, Krešić 1,

Sedemmetrovke: MRK Krka 4 (3), RK Trimo Trebnje 7 (5)

Izključitve: MRK Krka 16 minut, RK Trimo Trebnje 10 minut

Po četrtfinalnih moških rokometnih tekmah so znani vsi udeleženci zaključnega turnirja za pokal Slovenije. Poleg MRK Krka so polfinalisti še RD LL Grosist Slovan, RK Celje Pivovarna Laško in RK Gorenje Velenje, ki je v četrtfinalu premagalo SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica. Zaključni turnir F4 bo predvidoma 4. in 5. aprila prihodnje leto.

* Izidi, četrtfinale:

- torek, 17. december:

LL Grosist Slovan - Jeruzalem Ormož 39:32 (18:20)

- sreda, 18. december:

Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Gorenje Velenje 25:33 (15:18)

Škofljica - Celje Pivovarna Laško 28:44 (13:23)*Krka - Trimo Trebnje

‹ nazaj