Košarkarji Krke uspešni tudi na gostovanju v Šentjurju

19.12.2024 | 07:00 | STA; M. K.

Šentjur - Košarkarji Krke so v 12. krogu lige OTP banka premagali Šentjur s 83:69 (23:9, 45:25, 64:52).

Foto. KK Krka

* Dvorana Hruševec, gledalcev 80, sodniki: Mohorič (Velenje), Gajšek (Podčetrtek), Savić (Brežice).

* Šentjur: Brunčević 10 (1:2), Pešak 6, Pelko 18 (2:2), Belko 8 (0:1), Šešlija 18 (2:6), Lapornik 5, Vasilić 4.

* Krka: Mirtić 7 (3:3), Bačvić 4 (2:2), Garcia 10 (8:10), Persons 15, Jurković 11 (2:3), Špan 6, Cerkvenik 8, Skeens 7 (5:6), Smrekar 6, Čebašek 9 (4:4).

* Prosti meti: Šentjur 5:13, Krka 24:28.

* Met za tri točke: Šentjur 8:23 (Pelko 4, Pešak 2, Brunčević, Lapornik), Krka 9:25 (Špan 2, Cerkvenik 2, Smrekar 2, Čebašek, Jurković, Persons).

* Osebne napake: Šentjur 25, Krka 20.

* Pet osebnih: Brunčević (36.).

Košarkarji Krke so zmagoviti niz v ligi OTP banka podaljšali na enajst tekem. V 12. krogu so v Šentjurju slavili s 83:69.

Novomeščani, ki so edini poraz doživeli v uvodnem krogu prvenstva konec septembra proti Termam Olimia, so do nove zmage prišli težje kot na prvem srečanju. Oktobra so Šentjur premagali z več kot 30 točkami razlike, tokrat pa so vprašanje zmagovalca praktično rešili že v prvem polčasu, v katerem so si nabrali 20 točk prednosti.

Pri zmagovalcih so do dvomestnih točk prišli Tayler Persons (15 točk, 10 podaj), Robert Jurković (11 točk, 6 skokov) in Marc Garcia Antonell (10 točk), pri Šentjurju pa sta z 18 točkami izstopala Jure Pelko (trojke 4:10) in Radoš Šešlija (18 točk, 12 skokov).

Izjava po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Še ena težka tekma je za nami. Gostovanje v Šentjurju je izredno zahtevno. Izredno lepo in učinkovito smo odigrali prvi polčas, imeli smo zelo veliko energije. V drugem polčasu pa je bila igra na momente zelo slaba. Nasprotniku smo dovolili nekaj odprtih metov, ki so jih izkoristili, in to se ne bi smelo dogajati. Igro iz prvega polčasa bi morali nadaljevati tudi v drugem polčasu, a se nam podobno dogaja tudi v ABA ligi. Smo pa kakovostnejši od Šentjurja in imamo več rotacije igralcev, tako da smo to tekmo izvlekli. Bomo pa morali to popraviti in analizirati to tekmo, saj z določenimi momenti in določenimi igralci v drugem polčasu ne morem biti zadovoljen.«

Medtem ko je bila za Šentjur to zadnja tekma v 2024, Krko do konca leta in v začetku 2025 čaka niz težkih preizkušenj. Konec tedna bo gostovala pri Budućnosti, nato jo čaka prva tekma četrtfinala pokala Spar s Kansai Heliosom, 29. decembra pa še spektakel s Crveno zvezdo v Leonu Štuklju. Novo leto bo odprla z dvema tekmama v dveh dneh, 2. januarja s Kansai Heliosom v ligi OTP banka in 3. januarja z nastopom v Stožicah proti Cedeviti Olimpiji.

* Izidi, 12. krog:

- sreda, 18. december:

Šentjur - Krka 69:83 (9:23, 25:45, 52:64)

- sobota, 21. december:

18.00 GGD Šenčur - Zlatorog Thermana

19.00 Rogaška - LTH Castings

- nedelja, 22. december:

19.00 ECE Triglav - Kansai Helios

- ponedeljek, 23. december:

18.00 Terme Olimia - Ilirija

* Lestvica:

1. Krka 12 11 1 1064:856 23

2. Kansai Helios 11 9 2 869:768 20

3. Ilirija 11 8 3 930:845 19

4. Šentjur 12 6 6 891:952 18

5. Terme Olimia Podčetrtek 11 6 5 835:857 17

6. ECE Triglav Kranj 11 5 6 834:850 16

7. Rogaška 11 4 7 837:880 15

8. GGD Šenčur 11 3 8 821:889 14

9. Zlatorog Thermana Laško 11 3 8 817:888 14

10. LTH Castings 11 1 10 761:889 12

