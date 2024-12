kronika

Pretep pred blokom, eden v bolnišnici

18.12.2024 | 13:20 | M. K.

Danes ob 11.49 so bili policisti obveščeni o pretepu pred stanovanjskim blokom na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu. Na kraj je bilo takoj napotenih več policistov, ki so izsledili in prijeli 41-letnega osumljenca in mu odvzeli prostost. Poškodovanega 72-letnega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine in povod za spor policisti še preiskujejo. Po prvih zbranih obvestilih gre za osebe, ki prebivajo v istem stanovanjskem bloku in se poznajo, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo kaznivega dejanja iz poglavja kazenskega zakonika zoper življenje in telo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, še dodajajo na PU.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. V.)

