Davčne spremembe, ki jih prinaša leto 2025

18.12.2024 | 08:15 | M. G.

S 1. januarjem 2025 začnejo veljati spremembe v davčni zakonodaji, katerih cilj je povečanje konkurenčnosti gospodarstva in spodbujanje višje dodane vrednosti.

Te spremembe vključujejo prilagoditve v Zakonu o dohodnini, Zakonu o davku na dodano vrednost, Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakonu o davčnem potrjevanju računov in Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin.

Pred enim mesecem je državni zbor potrdil prvi sveženj davčnih sprememb, ki za podjetja in posameznike začne veljati z vstopom v novo leto. Cilj teh sprememb je povečanje konkurenčnosti gospodarstva in spodbujanje višje dodane vrednosti.

Vlada je spremembe razdelila v tri povezane sklope:

- razvojno naravnani ukrepi, podpora dejavnosti in zaposlenim z višjo dodano vrednostjo – s tem želi vlada zmanjšati zaostanek za inovatorskimi državami;

- ukrepi za izboljšanje mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in povečanje pravičnosti davčnega sistema;

- druge politike in cilji – v ta sklop spada tudi omejitev poslovanja normirancev.

Davčne novosti, ki začnejo veljati 1. januarja, bodo vplivale tako na posameznike kot na podjetja. Spreminja se pet zakonov, to so:

Spremembe Zakona o dohodnini (Zdoh-2)

- Sedemodstotno zmanjšanje dohodnine za Slovence in tuje državljane, ki ob prihodu v Slovenijo niso starejši od 40 let, zadnji dve leti niso bili rezidenti Slovenije in bodo imeli plačo v višini najmanj dvakratnika zadnje objavljene povprečne plače.

- Lažje nagrajevanje delavcev z delnicami in deleži; ta dohodek bo izključen iz delodajalčeve obveznosti brutenja dohodka.

- Zamik izračuna davčne obveznosti od nagrajevanja zaposlenih pri startupih in posredno s tem tudi nastanek obveznosti za plačilo prispevkov za socialno varnost.

- Sprememba pogojev za obstanek v sistemu normirancev. V letu 2025 bodo lahko normiranci le tisti, ki v letu 2023 in 2024 ne presežejo prihodkov v višini 300.000 EUR; v letu 2026 pa tisti, katerih prihodki v letu 2025 ne bodo presegli 60.000 EUR, oziroma 30.000 EUR, torej se bodo za obstanek v sistemu normirancev preverjali samo prihodki leta 2025.

Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

- Uvedba DDV-skupin, če med zavezanci obstaja neprekinjena gospodarska, organizacijska in finančna povezava v celotnem davčnem obdobju.

- Dvig meje za obvezni vstop v sistem DDV s 50.000 na 60.000 EUR.

- Mali davčni zavezanci, ki niso identificirani za namene DDV v Sloveniji, bodo lahko v EU poslovali brez identifikacije in obračunavanja za namene DDV do skupne višine prihodkov 100.000 EUR.

- Obvezno poročanje DDV-knjig prejetih in izdanih računov. Davčni organ bo omogočal predizpolnjen obračun DDV.

- Obdavčitev sladkih pijač (z dodanim sladkorjem) in energijskih pijač se z 9,5 % stopnje DDV zvišuje na 22 %. Nabave sladkih pijač v letu 2024 bodo lahko obračunane še po nižji stopnji, če bo račun prejet do 25. januarja 2025.

- Oprostitev DDV za blago v korist žrtev elementarnih nesreč, opravljanje storitev, povezanih s takim blagom, vključno s storitvami dajanja v najem.

- Koriščenje olajšave za zeleni in digitalni prehod se zviša z enega na pet let, velja za vlaganja po 1. 1. 2025, v višini davčne osnove.

- Omejitev prenosa davčnih izgub na pet let (prej neomejeno). Velja za izgube, ustvarjene po 1. 1. 2025. Izgube do tega datuma bo mogoče koristiti do leta 2031

Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

- Ukinja se normirani d. o. o., ki postane običajni davčni zavezanec.

- Odprava nejasnosti in strožje omejitve pri davčnem priznavanju odhodkov iz naslova obresti pri posojilih med povezanimi osebami. Ukinja se priznavanje obresti na podlagi razmerja med kapitalom in dolgovi (tanka kapitalizacija), razmerje se bo določalo na podlagi EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo).

- Plačila za kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost bodo po novem v celoti izključena iz obdavčitve.

Spremembe Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPr)

- Prodajo prek avtomatov bodo morali ponudniki sporočati davčnemu organu na način, ki velja za davčno potrjevanje računov, pri čemer izdajanje računov ne bo obvezno. Izjeme bodo pri menjalnih avtomatih za prodajo žetonov, avtomatih za prodajo kmetijskih in gozdarskih pridelkov in storitev (za dobave, ki so oproščene obračunavanja DDV) ter pri avtomatih, ki delujejo brez električnega napajanja, zunaj poslovnih prostorov zavezanca in brez navzočnosti fizične osebe, ki bi lahko izvajala postopek sporočanja podatkov o prodaji prek avtomata.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)

- Na podlagi sprememb bo v letu 2025, po zaključku trenutnega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin, vsem lastnikom posredovano pisno obvestilo o vrednosti njihovih nepremičnin.

Drugo

- V veljavo stopi nova klasifikacija dejavnosti – SKD 2025.

- 1. 7. 2025 bo uveden nov prispevek za dolgotrajno oskrbo v višini 1 %, ki ga bodo od zavarovalne osnove plačevali tako delavci kot delodajalci. Stopnja prispevkov od bruto plače se dvigne z 22,1 na 23,1 %, prispevki na bruto plačo pa s 16,1 na 17,1 %.

