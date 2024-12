kronika

FOTO: Padalec na drevesu in maček za omaro

18.12.2024 | 07:10 | Foto: GE Ribnica

Minulo nedeljo je v bližini vasi Zgonče (občina Velike Lašče) jadralni padalec zasilno pristal v krošnjah dreves. Ker je obtičal približno osem metrov nad tlemi in se ni mogel sam rešiti, je na pomoč poklical številko 112.

Regijski center je na intervencijo napotil gasilce PGD Ribnica in Velike Lašče ter gorske reševalce iz Ljubljane. Gasilci so s tehničnim posegom padalca varno spustili z drevesa, prav tako pa so nepoškodovano odstranili tudi padalo. Padalec pa jo je na srečo odnesel brez poškodb.

Po padalca ...

Pomoč ''raziskovalcu''

Včeraj pa so gasilci PGD Ribnica priskočili na pomoč prav posebnemu raziskovalcu – domačemu mačku, ki je med svojim radovednim raziskovanjem nesrečno zdrsnil za omaro in tam obtičal, poročajo gasilci na svoji spletni strani.

Na pomoč jih je poklicala lastnica, saj se maček sam ni uspel rešiti iz zagate. Z malo truda in iznajdljivosti so gasilci, kot poročajo, deloma razstavili omaro, uspešno prišli do ujetega mačka in ga nepoškodovanega vrnili v varno naročje lastnice.

... in po mačka. (Več fotografij spodaj v fotogaleriji)

