Ob olimpijskem centru nove namestitve

17.12.2024 | 19:30 | M. K.

Novo mesto - Na območju Olimpijskega centra Novo mesto bodo postavili nove turistične namestitve - kamp z mobilnimi hiškami in prostorom za avtodome ter lokal in recepcijo za goste. Občina želi s celovitim športno-rekreacijskim kompleksom gostujočim športnikom omogočiti neposreden dostop do olimpijskega centra brez logističnih ovir.

Olimpijski center (Foto: olimpijskicenter-nm.si)

Pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice za postavitev turističnih namestitev na območju Olimpijskega centra Novo mesto sta danes podpisala župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in investitor Andraž Barbo.

Kot so zapisali na občini, predstavlja olimpijski center izjemen turistični potencial predvsem na področju športnega turizma, saj z bazenskim kompleksom in z velodromom nudi športnikom optimalne pogoje za vadbo v olimpijskih panogah (kolesarstvu, atletiki in plavanju) oziroma za pripravo na tekmovanja na najvišji ravni, kar pa narekuje potrebo tudi po zagotovitvi dodatnih namestitev.

Turistične namestitve bodo v bližini konjeniškega centra. (Foto: MONM)

"Vedno več je povpraševanja tako iz naše države kot tudi širše, da bi športniki, ki uporabljajo zmogljivosti olimpijskega centra, lahko tukaj tudi bivali in tako imeli popolno turistično storitev," je ob podpisu pogodbe dejal Macedoni.

Podpisnika pogodbe - Andraž Barbo in župan Gregor Macedoni (Foto: MONM)

Vrednost nadomestila za stavbno pravico, ki jo občina ustanavlja na svojih nepremičninah v izmeri več kot 8000 kvadratnih metrov za namen vzpostavitve turistične infrastrukture, znaša dobrih 102.000 evrov. Investitor bo pridobil gradbeno in uporabno dovoljenje ter z obratovanjem začel v roku treh let od sklenitve pogodbe, so še pojasnili na občini.

