kronika

V hiši na območju Kočevja našli mrtvega 42-letnega moškega

17.12.2024 | 14:10 | M. K.

Kočevje - Včeraj pozno zvečer so policiste obvestili, da so v eni izmed stanovanjskih hiš na območju Kočevja našli mrtvega 42-letnega moškega.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. R.)

Po do sedaj znanih podatkih je ta umrl zaradi poškodbe prizadejane s strelnim orožjem. V povezavi z dogodkom so policisti odvzeli prostost 66-letnemu moškemu, ki se je nahajal v stanovanju skupaj z umrlo osebo, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti so opravili ogled, ki ga je vodila dežurna preiskovalna sodnica ob navzočnosti dežurne državne tožilke, in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Drugih informacij zaradi interesa preiskave, ki še poteka, na PU Ljubljana ne razkrivajo.

‹ nazaj