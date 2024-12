dolenjska

Občinske koze pridno čistijo grajski hrib

17.12.2024 | 14:40 | Rok Nose

Občina Mokronog - Trebelno je na začetku leta kupila zemljišče v Mokronogu, kjer je nekoč stal mogočen grad, od katerega so ostale le ruševine. Zdaj se tam že mesec dni pasejo koze, ki jih je občina priskrbela, zato da počistijo z vejevjem in grmičevjem zaraščeno grajsko območje. »Zelo so pridne. Skozi okno pisarne jih večkrat vidim, kadar pridejo na to stran grajskega hriba. So tudi spretne, povzpnejo se celo na obzidje in smukajo vse to rastlinje,« pripoveduje župan mag. Franc Glušič o novih delavkah, ki jih je zaposlil.

Janez Bregant se je javil, da bo skrbel zanje. Večkrat jim prinese tudi kakšen priboljšek. (Foto: R. N.)

S kozami ima dobre izkušnje. Pred leti so se dobro odrezale tudi na njegovem zemljišču. »Imel sem podobno situacijo, zemljišče je bilo zaraščeno. Po dveh letih, odkar sem jih spustil tja, sem nato samo še posekal debelo drevje in danes tam raste trava,« pove župan. Zato je malo v šali, malo zares predlagal, da jih naselijo tudi na območje grajskih ruševin.

Spomladi so izpeljali delovno akcijo, ki se je je udeležilo veliko ljudi. S skupnimi močmi so počistili zaraščen grajski hrib, da so znova na plan pokukale ruševine. »A že takrat smo se vprašali, kako naprej. Zavedali smo se, da bo treba ukrepati, sicer bo kmalu spet vse zaraščeno. Občinskemu delavcu bi vzelo ogromno časa, da bi počistil okoli 8.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče. Da bi ves hrib v središču Mokronoga škropili s sredstvi za zatiranje rastlin, pa se mi zdi z vidika naravovarstva malo sporno. Odločili smo se za drug način, ki je veliko prijaznejši do narave,« pove Glušič.

Župan Občine Mokronog - Trebelno mag. Franc Glušič o novih sodelavkah pravi, da pridno čistijo teren okoli ruševin mokronoškega gradu. (Foto: R. N.)

Čeprav so nekateri mislili, da je ideja o občinskih kozah samo šala, se je občina angažirala in jo uresničila. Razmišljali so, kje bi kupili koze, nato pa se je domači podjetnik Alojz Kocjan ponudil, da jih 13 podari iz svoje črede. Poleg tega je zanje postavil še stajo, da imajo streho nad glavo. V lično narejen lesen objekt so napeljali tudi vodo, da živali niso žejne. Občina je območje gradu ogradila še z električnim pastirjem, da ne bi kam pobegnile.

»Koze imajo tukaj lušten prostor, mislim, da se dobro počutijo. Veliko koristnega bodo naredile. Odpadlo listje so že pojedle, zdaj so se lotile grmičevja. Krmim jih tudi s koruzo, ječmenom in tritikalo, za priboljšek pa jim včasih prinesem kakšen prepečenec ali suh kruh, saj imajo to zelo rade,« pove Janez Bregant, ki se je javil, da bo skrbel za občinske koze. V bližini ima svojo kmetijo z okoli 40 glavami živine, od tega je okoli 30 krav molznic, preostalo so teleta.

Na grajskem hribu se pase 13 koz. (Foto: R. N.)

Bregant pove, da koze pogosto pride pogledat tudi Alojz Kocjan, saj ga zanima, kako se držijo na novi lokaciji. Za zdaj jim jutranji mraz ne pride do živega, saj so že dobile gosto dlako. Nizke temperature bolje prenašajo kot vročino, še doda Bregant. Ko pa se bo živo srebro na termometru spustilo krepko pod ničlo, jih bo preselil v svoj hlev, kjer bodo prezimile do spomladi. Potem se bodo znova vrnile v občinsko službo in počistile zaraščen grajski hrib. Župan razmišlja da bi, če bodo dale dovolj mleka, naredili tudi grajski sir.

Za postavitev staje je poskrbel Alojz Kocjan. (Foto: R. N.)

SMELI NAČRTI

Občina Mokronog - Trebelno ima z grajskim območjem smele načrte. Radi bi ga obnovili in mu vdahnili novo življenje. »Izdelana je bila projektna naloga, ki predvideva rekonstrukcijo in utrditev ruševin gradu. Hitro bi radi uredili grajsko ploščad, da bi tam kot nekoč znova potekale prireditve. Poleg bosta spremljevalni prostor in kavarna. Predvidena je tudi vzpostavitev silhuete južnega dela grajskega obzidja, obenem bomo zgradili grajsko klet in zasadili rastlinje in grajski vinograd. Na zahodnem delu načrtujemo razgledno točko, od koder je lep pogled na Mokronog,« še dodaja župan.

Projekt je ocenjen na nekaj več kot 800.000 evrov. Občina je iz programa za razvoj jugovzhodne regije pridobila 664.000 evrov, preostalo bo dodala sama. Vsa dela naj bi bila končana do leta 2029 in do takrat bodo svojo nalogo opravile tudi koze.

