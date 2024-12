posavje

Kdo obvladuje družbo Kostak in zakaj to ni občina, njena največja lastnica?

17.12.2024 | 08:40 | P. S.

Krško - V zgodbo o sumih nezakonitega zakopavanja odpadkov v Posavju, ki so jo razkrili na necenzurirano.si, se je po inšpektoratu ministrstva za okolje in kriminalistih Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) vpletla še Mestna občina Krško.

Foto: Sašo Švigelj

Občina je največja, 43-odstotna lastnica komunalnega podjetja Kostak, ki ima v lasti center za ravnanje odpadki v Spodnjem Starem Gradu. Kot poroča necenzurirano.si, bo župan Krškega Janez Kerin zahteval sklic izredne skupščine občinskega sveta, saj želi pojasnila prvega moža družbe Miljenka Muhe. Pred tem je Kerin javno branil Kostaka, ki že vrsto let velja za hišnega gradbinca Mestne občine Krško, zdaj je začel obračati ploščo in napovedal, da bo zahteval njegovo razrešitev, če je do nezakonitega zakopavanja odpadkov dokazano prišlo.

Čeprav je občina tudi največja lastnica Kostaka, samo v zadnjih sedmih letih pa mu je plačala za več kot 80 milijonov evrov storitev, sama ne odloča glede ključnih zadev v družbi. Kot poroča necenzurirano.si, slednjo dejansko vodi blok zasebnih lastnikov. Kdo so ti, kakšna so poslovna razmerja med Kostakom in njegovimi manjšinskimi delničarji in kako je tekla zgodba s sumljivimi odpadki v Spodnjem Starem Gradu, si lahko preberete na portalu necenzurirano.si.

‹ nazaj