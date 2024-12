dolenjska

Pisma so zdaj na poti k Božičku

16.12.2024 | 13:20 | J. Sinur

Foto: Andraž Kovačič

Trebnje - V Trebnjem so drugo leto zapored postavili Božičkov nabiralnik, v katerem so dva tedna zbirali pisma za tega decembrskega dobrega moža. Tudi letos so jih najmlajši lahko napisali v Božičkovem kotičku, ki so ga uredili v Knjižnici Pavla Golie Trebnje. Pisma bodo zdaj potovala vse do Laponske, kjer bodo pripravili potrdila za vse, ki so oddali pismo in izpolnili prijavo prek QR kode.

Ob zaključku projekta so v Parku likovnih samorastnikov pripravili bogat animacijski program. Uvodoma so obiskovalci prisluhnili Tubi Božičkov Slovenije, glasbenikom, združenim pod okriljem Glasbene šole Kranj. V Trebnjem so se predstavili z prazničnimi melodijami, pridružil pa sta se jim tudi Izak Žorga Dulmin na pozavni in učitelj trobil David Kajić, oba iz Glasbene šole Trebnje. Dogajanje so nadaljevali s svetlobno čarobno predstavo s škrati, za katero je poskrbela plesna skupina HOOPS Dance. Praznično dogajanje so obogatili s poslikavami obraza za najmlajše in animacijami.

Pisma v vrečo in na Laponsko ...

Dogodek, ki ga je povezoval Matej Mlakar, so tudi dopolnili s praznično tržnico, na kateri so se predstavljali: Dobrote Dolenjske s piškoti in toplimi napitki, Kmetija Zupančič s suhim sadjem ter Eko kmetija Rogelj z ekološkimi začimbnimi mešanicami, zeliščnimi solmi in čajnimi mešanicami.

Projekt Božičkovega nabiralnika je pripravila Občina Trebnje v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območno Izpostavo Trebnje in s Knjižnico Pavla Golie Trebnje.

