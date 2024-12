družabno

Dragoceni spomin za Jožefa Lapa

16.12.2024 | 14:40 | Lidija Markelj

Nekdanji novomeški prošt in danes ljubljanski stolni prošt prelat Jožef Lap (na fotografiji v sredini) je na god sv. Miklavža skupaj z župnikom Župnije Novo mesto Šmihel dr. Štefanom Hosto (levo) daroval mašo v Domu starejših občanov Novo mesto. Starostniki so se Lapa zelo razveselili, saj imajo mnogi nanj lepe spomine še iz časov, ko je deloval v dolenjski prestolnici in so ga tudi osebno poznali. Direktorico doma Matejo Jerič (desno) pa je očitno navdihnil tudi sv. Miklavž in Jožefu Lapu je v zahvalo podarila uokvirjeno fotografijo z odprtja domske kapele sv. Jožefa pred tremi desetletji. Takrat je bil udeleženec na slovesnosti, na kateri je pridobitev blagoslovil takratni nadškof dr. Alojzij Šuštar. Lap je bil darila vesel, saj bo krasilo steno njegovega doma v Ljubljani, kjer ima številne fotografije z lepimi spomini na Novo mesto in na svoje bogato duhovniško življenje.

