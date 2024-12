kultura

37 kitaristov skupaj na odru

15.12.2024 | 18:10 | L. Markelj

Škocjan - Da za učenje glasbe ni nikoli prepozno, dokazuje koncert učencev šole kitare Dream Music, ki je konec tedna potekal v Kulturnem centru Škocjan. Okrog 37 nastopajočih, od najmlajših do najstarejših, je stopilo na oder – tako v manjših zasedbah kot skupaj - in presenetilo številčno publiko.

Na oder škocjanskega kulturnega centra je skupaj stopilo kar 37 kitaristov, 32 učencev glasbene šole Dream Music. (Foto: osebni arhiv)

Ni šlo za običajen »pokaži kaj znaš«, ampak pravi pop/rock koncert, na katerem je bilo slišati tako Silvestrski poljub in druge zimzelene slovenske popevke kot precej trše metal in rock skladbe.

»Naša šola je namenjena vsem, ki si želijo zaživeti svoje sanje – običajnim ljudem, ki nimajo nekega glasbenega predznanja, ne poznajo not, imajo pa izjemno voljo in željo po igranju. V svet glasbe želim popeljati veliko novih talentov in jim po najboljših močeh pomagati na glasbeni poti – ne le pri učenju začetniških veščin igranja kitare, temveč doseganju pravih glasbenih ciljev,« pove Janez Janežič, kitarist, skladatelj ter učitelj kitare iz Hrastulj pri Škocjanu.

Tudi sam bi brez pomoči vrhunskih glasbenikov in učiteljev verjetno zašel, pravi. Že v osnovni šoli je začel preigravati osnovne akorde slovenskih popevk ter tujih klasik, glasbeno znanje je pridobival v privatnih glasbenih šolah. Želja po ustvarjanju je privedla do prvih lastnih skladb in bil je navdušen, ko je videl, da se da. Ustanovil je bend Ice on Fire, s katerim so čez leta izdali kar nekaj singlov in 2018 prvi album Dobro v slabem. Zdaj je dejaven v zasedbi XSKULL8, s katero so izdali dva albuma, z zadnjim žanjejo uspehe v tujini, prinesel jim je tudi sodelovanje z ameriško glasbeno založbo Curtain Call Records.

Med učenci mladi in starejši

Kot pove Janez, je na glasbeni poti zamenjal kar nekaj učiteljev, dokler ni našel pravega, to je Tom Hess, ki je njegovo znanje povzdignil in nadgradil. To pa je utrdilo Janezovo hrepenenje po uspehih na glasbenem področju ter željo, da znanje deli z drugimi. Zato je prišlo do ustanovitve zasebne glasbene šole Dream Music pred približno petimi leti.

Janez Janežič, kitarist, skladatelj in učitelj kitare. (Foto: osebni arhiv)

Janez pove, da je do sedaj pomagal osvojiti znanje kitare že več kot sto učencem, Dolenjcem in Posavcem. »V znanju so prišli celo dlje, kot so si sami kdaj predstavljali, in veselim se z njimi. Pravzaprav je med njimi več starejših kot mlajših, dva prihajata že šest let.« Poudari, da Dream Music - poučuje doma, lekcije pa izvaja tudi v Novem mestu - številnim predstavljam več kot le glasbeno šolo, ampak zatočišče, kjer se lahko družijo podobno misleči kitaristi, spoznavajo nove ljudi, se razvijajo, ustvarjajo glasbo po svoje in to tudi delijo z drugimi na odrih.

Kitarske koncerte imajo vsakega pol leta, nastopali so že v Škocjanu in Sevnici, zdaj so veseli novega prizorišča v kulturnem centru v domačem kraju.

