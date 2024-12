dolenjska

Pobudo za mestno igralnico podprlo že 1500 oseb

15.12.2024 | 10:00 | B. B.

Novo mesto - Novomeška občinska svetnika Maja Žunič Fabjančič in Uroš Lubej (oba Solidarnost) sta oblikovala pobudo za ureditev kakovostne, dovolj velike in javno dostopne otroške notranje igralnice v Novem mestu. Pobudo v obliki spletne peticije je v nekaj dneh podprlo okoli 1500 oseb.



»V naši občini pozimi in v neugodnih vremenskih razmerah nimamo prostora, kjer bi se lahko otroci in starši družili, ustvarjali in igrali. Družine smo tako prikrajšane za eno od možnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa, ki ga poznajo številna razvita mesta v Sloveniji in Evropi,« sta svetnika zapisala v pobudi.

Kot ugotavljata, je v celotni Mestni občini Novo mesto, v kateri je okoli 4000 otrok starih do 10 let, na voljo zgolj majhna notranja igralnica v potrošniškem središču. »Kljub zelo omejeni igralni površini je še posebej v zimskih dneh ali ob slabem vremenu zelo dobro obiskana. To dokazuje, da je potreba po tovrstnih prostorih v Novem mestu velika,« pravita.

Svetnika predlagata, da se igralnica vzpostavi v kateri izmed večjih (opuščenih) stavb v mestnem jedru. »S tem bi podkrepili napore in ukrepe, s katerimi želimo oživljati in razvijati center mesta,« dodajata.

V Ljubljani že desetletje

Podobno mestno igralnico imajo denimo v Ljubljani. Upravlja jo javni zavod Mala ulica, ki ga je leta 2014 ustanovila Mestna občina Ljubljana. Enkraten vstop za otroka s spremljevalcem stane 2 evra, družinska vstopnica pa 4 evre. Nudijo tudi možnost nakupa letne vstopnice, ki stane 40 (za enega otroka) oz. 60 evrov (družinska).

