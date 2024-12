posavje

Novi kostanjeviški most do pusta

15.12.2024 | 10:20 | M. Luzar

Kostanjevica na Krki - Potem ko je Občina Kostanjevica na Krki v zadnjem obdobju na Krki obnovila južni in potem še severni most, zdaj nad reko postavljajo še tretji most, saj je prejšnji, dotrajan, končal v narasli Krki. Po besedah kostanjeviškega župana Roberta Zagorca ga bodo zgradili do pusta, se pravi prvih dni prihodnjega marca, s tem da je hitrost gradnje nad reko in ob vodi odvisna tudi od vremena.

Tako so na mostna stebra nedavno polagali glavni, 23-tonski del jeklene konstrukcije. Dodatek temu sta v skupno 35-tonski jekleni konstrukciji še dva dela po šest ton. (Foto: M. L.)

»Most je malo drugačen od prejšnjega. V tako izvedbo smo šli predvsem zaradi poplav. ...« je povedal župan. Na vsaki strani reke so postavili po en oporni betonski steber, stebra nad reko povezuje kovinska brv, vse drugo v mostni konstrukciji je leseno.

Novi most prilagodili poplavnemu prostoru – Pred prejšnjim mostom gasilci ročno čistili naplavine – Beton, jeklo in les

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj