šport

Košarkarji Krke znova popustili v končnici

15.12.2024 | 08:35 | R. N.

Novo mesto - Novomeškim košarkarjem se je v ligi ABA letos že večkrat pripetilo, da so ostali brez zmage, ker so popustili v zaključku tekme. Tako je bilo tudi sinoči proti Igokei. Novomeščani so trinajst minut pred koncem vodili za 13 točk (61:48) in bili na dobri poti, da doma vknjižijo četrto zmago, a so preslabo odigrali končnico. V odločilnih trenutkih so bili brez pravih rešitev v napadu. Igokea jih je premagala s 85:80.

Jan Špan je dosegel 15 točk. (Foto: R. N.)

Krkaši so dobro odprli tekmo, povedli za osem točk, a so gostje po zaslugi 211 cm visokega Boriša Simanića, ki je dosegel 12 točk, od tega tri trojke, ujeli priključek in prvo četrtino dobili za točko. Gledalci v dvorani Leona Štuklja so v nadaljevanju spremljali izenačeno tekmo, na njihovo veselje pa so domači ob polčasu vodili z 42:40.

Novomeščani so tudi drugi polčas začeli zbrano v obrambi, v napadu pa so uspešno povezali nekaj akcij. Ko je Robert Jurković zadel trojko za 52:42 je bila vsa dvorana na nogah, gostujoči trener pa je hitro vzel minuto odmora. A ni kaj dosti zalegla, Krka je imela še naprej pobudo, kapetan Jan Špan je v 27. minuti zadel za 61:48. Igokea v slogu izkušenih ekip ni paničarila, počasi je topila zaostanek, ki je pred zadnjo četrtino znašal pet točk.

Eden ključnih trenutkov se je zgodil pet minut pred koncem, ko je moral zaradi petih osebnih napak na klop sesti Tayler Persons, ki je bil eden najbolj razpoloženih domačih košarkarjev. Krka po izenačenju na 75:75 ni našla več svoje igre. Na parketu v zaključku ni bilo moža, ki bi uspešno zaključil napad. Na drugi strani je Igokea še naprej pridno polnila koš domačih in tako prišla do sedme zmage.

Tayler Person je pet minut pred koncem zaradi petih osebnih napak predčasno končal tekmo. Njegova odsotnost se je v končnici poznala Novomeščanom. (Foto: R. N.)

»Čestitke Igokei za zmago. Ali je bila zaslužena ali ne, bomo videli po analizi. Žal se nam vedno znova dogaja, da smo mnogo boljši od nasprotnika, potem pa pride zadnja četrtina, kjer smo očitno vedno krivi mi. Jaz in igralci smo krivci za poraz, čeprav se po vseh analizah, s tem ne strinjam. A tako je, na žalost vedno potegnemo kratko. Košarka je šport, ker gredo situacije lahko 50 odstotkov v eno ali drugo smer, pri nas je ta odstotek, ne vem zaradi česar, nekoliko manjši, še posebej na koncu tekme. Morali bomo dobro analizirati tekmo, ohladiti glave, vsi smo razočarani po takih tekmah. Imeli smo že pet, šest takih tekem, in predstavljajte si, kako je potem igrati v državnem prvenstvu. Vseeno nam nekako uspe izvleči tiste tekme. Že v sredo nas čaka zelo pomembna tekma v Šentjurju. Moramo se emocionalno prebiti skozi to. Po igri bi se zaslužili mnogo več. Fantje umirajo drug za drugega, sploh v zadnjem času. Do zadnje četrtine imamo nadzor nad tekmo, potem pa ni več vse v naši rokah. Ne vem, v katerih je, ampak mi je žal tega. Izgubili smo, gremo dalje,« je bil po tekmi razočaran trener Krke Dejan Jakara.

Liga ABA, 12. krog:

Krka - Igokea 80:85 (22:23, 42:40, 63:58)

Krka: Mirtić 6 (1:2), Bačvić 2 (2:2), Garcia 12 (9:11), Persons 14 (2:2), Jurković 14 (2:2), Špan 15, Cerkvenik 6, Skeens 8 (2:4), Čebašek 3 (1:2).

Igokea: Anim 6 (2:2), Gavrilović 2, Jones 11 (2:2), Pušica 11 (1:1), Milosavljević 11 (0:1), Simanić 13 (2:2), Marić 4, Carter 14 (2:2), Jeremić 13 (2:2).

Zadar - Borac 89:67 (21:14, 39:26, 65:44)

FMP - Split 98:91 (27:19, 52:38, 73:59, 83:83)

Spartak Subotica - Mega 110:86 (28:17, 59:40, 89:68)

Cibona - Cedevita Olimpija 66:75 (17:18, 35:32, 53:49)

- nedelja, 15. december:

Dubaj - Mornar

Studentski centar - Crvena zvezda

Partizan - Budućnost

Lestvica:

1. Partizan 11 11 0 1044:765 22

2. Budućnost 11 9 2 961:788 20

3. Crvena zvezda 11 9 2 963:873 20

4. Spartak 12 7 5 1036:982 19

5. Dubaj 11 8 3 921:871 19

6. Igokea 12 7 5 973:992 19

7. FMP 12 7 5 985:1002 19

8. Mega 12 6 6 953:952 18

9. Cedevita Olimpija 12 6 6 975:982 18

10. Zadar 12 5 7 890:903 17

11. Split 12 5 7 939:1005 17

12. Studentski centar 11 4 7 923:944 15

13. Krka 12 3 9 985:1049 15

14. Borac 12 3 9 907:1037 15

15. Cibona 12 2 10 916:1050 14

16. Mornar 11 1 10 845:1021 12

‹ nazaj