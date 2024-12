posavje

Kdaj nov kulturni hram v Sevnici?

14.12.2024 | 16:25 | D. Stanković

Sevnica - Najbrž ni Sevničana, ki se ne bi strinjal, da mesto potrebuje novo kulturno dvorano. Razprava o tem sicer teče že desetletja, določena je tudi že lokacija. Ker pa občina še ni pridobila vseh potrebnih zemljišč, je zadeva zastala.

Na kraju, kjer je predviden nov sevniški kulturni dom, je trenutno veliko parkirišče. (Foto: D. S.)

»Čas je, da se projekt nove kulturne dvorane začne premikati naprej,« pove Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Sevnica. »Občina se za začetek postopkov zavzema že nekaj let. Kulturna dvorana je že umeščena v prostorski načrt, zapletlo pa se je, ker celotno zemljišče še ni občinsko,« pojasnjuje. Čeprav en objekt še ni odkupljen, so se zdaj na občini odločili, da gredo s projektom naprej in opravijo tiste korake, ki jih lahko. »Takoj ko bo lastnica pripravljena objekt oziroma zemljišče, ki nam še manjka, prodati, ga bomo odkupili. Denar imamo pripravljen,« dodaja.

Lokacija določena, občini manjka le še eno zemljišče – Nadgradili bodo že pred leti izdelano idejno zasnovo – V novem objektu v središču mesta poleg kulturne dvorane tudi knjižnica, glasbena šola, prostori za društva, garažna hiša

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj