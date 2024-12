gospodarstvo

Največ v Krki in Adrii Mobil

14.12.2024 | 12:25 | D. Stanković

V večini podjetij tudi letos izplačilo, le o višini se mnogi še niso odločili – V Melaminu letos brez božičnice

Novo mesto - Podjetja na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju smo tudi letos povprašali, ali bodo zaposleni deležni božičnice oziroma nagrade za poslovno uspešnost ali pa morda 13. plače in kakšna bo njena višina. Mnogi nam na vprašanja niso odgovorili, nekateri se o višini izplačila še niso odločili, med podjetji, ki so nam poslala odgovore, pa je ponovno v vrhu novomeška Krka, ki v Sloveniji trenutno zaposluje več kot 7.200 delavcev.

Redno zaposleni v Krki in tudi delavci, zaposleni prek agencij, bodo letos deležni božičnice v znesku 2.343 evrov bruto, kar je skoraj 200 evrov več kot lani. Izplačana bo 19. decembra. Dvakrat na leto Krka izplača tudi nagrado za uspešnost v določenem odstotku plače zaposlenega, ki je za vse zaposlene enak in izračunan za posamično polletje. Do izplačila so upravičeni vsi Krkini sodelavci razen članov uprave.

V Adrii Mobil bodo vsem zaposlenim v decembra izplačali božičnica v znesku 243 evrov bruto, nato pa v januarju 2025 tudi nagrada za poslovno uspešnost v višini 2.257 evrov bruto. Skupno bo torej vsak zaposleni v Adrii Mobil prejel 2.500 evrov bruto.

Okoli 1.400 zaposlenih v Revozu bo 18. decembra prejelo izplačilo letne nagrade v znesku 580 evrov bruto. Višino izplačila določijo na podlagi meril in doseženih mesečnih rezultatov poslovanja, o katerih se vodstvo podjetja uskladi s socialnimi parterji. Poleg letne nagrade konec leta zaposlene obdarijo tudi s priložnostnim darilom.

V krški družbi GEN energija, ki trenutno zaposluje 103 ljudi, pa bodo odločitev o izplačilu nagrade za poslovno uspešnost za leto 2024 sprejeli v prvi polovici prihodnjega leta.

V Remu nam do zaključka naše redakcije še niso vedeli povedati, kolikšna bo letošnja nagrada delavcem, prav tako ne v krškem Kostaku, v katerem se glede izplačila še pogajajo s sindikatom. Glede izplačila se tudi še niso opredelili v družbi Akrapovič, v Podgorju pa želijo višino nagrade za poslovno uspešnost najprej sporočiti zaposlenim. V Taninu bodo delavci izplačilo prejeli do konca leta. Kolikšno bo, nam niso razkrili. V kočevskem Melaminu pa letos zaradi »oteženih razmer« v njihovi industriji božičnice ne bodo izplačali.

