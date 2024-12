šport

Krka še drugič odvzela niz ACH-ju

14.12.2024 | 09:40 | Simon Vesel

Sinoči sta se v 13. krogu državnega odbojkarskega prvenstva v novomeški dvorani Marof še drugič v štirih dneh pomerila Krka in ACH Volley Ljubljana. Novomeščani, ki so se že v torek na pokalni tekmi dobro upirali favoriziranim Ljubljančanom (1:3), so tudi tokrat uspeli osvojiti niz. ACH je zmage s 3:1 prišel predvsem po zaslugi razpoloženih Šena (23 točk) in Golzadeha (18), medtem ko sta bila pri domačih najbolj razpoložena Bregar (11) ter Kosmina (9).

Foto: Simon Vesel

Krka - ACH Volley Ljubljana 1:3 (-14, 19, -11, -19)

Sodnika: Hafnar, Pevc. Obiskovalcev: 100.

Krka: Travnik M. (L), Medved 3, Koch 4, Kosmina 9, Bregar 11, Verdinek (L), Travnik T. 5, Koncilja 5, Vidmar, Rojnik 2, Bregar P., trener: Tomislav Mišin.

ACH Volley: Golzadeh 18, Kržič Jo. 9, Najdič 5, Esko, Marovt 4, Šen 23, Kržič Ja. 4, Kovačič (L), Štalekar, Pokeršnik 3, Kök, Kožar, Kumer (L), trener: Matjaž Hafner.

Foto: Simon Vesel

Obe ekipi sta tokrat nastopili v nepopolnih postavah. Novomeščanom sta manjkala blokerja Erpič in Lindič, pri gostih pa sta tekmo izpustila Videčnik in Šket.

Tekmo so bolje odprli gostujoči odbojkarji in hitro pritisnili z začetnim udarcem, s katerim so imeli domačini vsaj na začetku precej težav. Šen je z asom goste povedel do prednosti s 3:7, s čimer je trenerja Krke hitro prisilil v prvi odmor. Ta ni prinesel posebnega preobrata. Ljubljančani so nadaljevali z dominantno predstavo. Najdič je dobro razigraval svoje napadalce, neizdelane napade domačinov pa so Ljubljančani zlahka krotili z visokim blokom in zanesljivo obrambo, kateri je poveljeval povratnik Jani Kovačič, ki je tekmo pred nekaj dnevi izpustil. Krka ni uspela razviti svoje igre, pa čeprav je domači trener poskušal z menjavami. ACH Volley je prvi niz dobil s 14:25.

V drugem nizu so domači odbojkarji pokazali povsem drug obraz. Na mestu libera je nadaljeval mladi Mohor Travnik, skupaj s soigralci pa so popravili sprejem in bili posledično bolj prodorni v napadu. Tudi blok-obramba je pričela delovati. Mladi Medved je z uspešnim blokom Krko povedel na prednost z 10:7. Prednost so Novomeščani v nadaljevanju z vezanima blokoma, prvega je postavil Koncilja, drugega Bregar, pobegnila že na 16:10. Lepo predstavo so domačini podaljšali tudi v končnico niza, razpoložen je bil predvsem trio Kosmina - Koncilja - Bregar. Slednji je naposled z asom tudi odločil drugi niz za končnih 25:19, s čimer je Krka postala sploh prva ekipa, ki je v letošnjem državnem prvenstvu odvzela niz dominantnim Ljubljančanom.

Foto: Simon Vesel

Izgubljeni niz je goste dodobra podžgal in tretjega so odprli s predstavo, ki smo je sicer vajeni na tekmah lige prvakov. Z močnimi začetnimi udarci so domačinom onemogočili razvoj igre v napadu, napadalne poskuse pa so pričakali z visokim blokom. Takšnega je postavil tudi Golzadeh za prednost gostov z 2:9. Domači trener Mišin je poskušal z menjavami in odmori, a ljubljanski odbojkarji se niso dali zmesti. Po dveh zaporednih blokih Jošta Kržiča za visokih 3:12 je bilo jasno, da se gosti ne mislijo ustavljati. V tretjem nizu so tako Krki dopustili vsega 11 točk.

Začetek četrtega niza je bil znova bolj izenačen, vse dokler na servis pri gostih ni stopil Šen. Poskrbel je za serijo izrednih udarcev in gosti so praktično iz zaostanka pobegnili na prednost s 5:11. Tedaj je še svoj drugi odmor vzel domači trener Mišin, a njegovi varovanci so potrebovali še dve akciji, da so Šena spravili z začetnega udarca. V nadaljevanju so novomeški odbojkarji uspeli vzpostaviti nekaj ravnovesja. Ko je že kazalo, da se bodo približali tekmecu je Jošt Kržič poskrbel za dva zaporedna bloka, s katerima so gosti znova pobegnili, tokrat na 13:19, s čimer so si priigrali lepo prednost pred končnico. Domačini so poskušali, a prave rešitve za tako kvalitetnega nasprotnika ob koncu niza niso našli. Tekmo je zaključil Pokeršnik, ki je z zvitim napadom postavil rezultat 19:25 v četrtem nizu, s katerim so Ljubljančani tudi prišli do zmage.

Gal Medved, igralec Krke: "Kljub temu, da nismo nastopili v popolni postavi, smo danes prikazali solidno igro. Na trenutke smo sicer imeli precej težav, tako na sprejemu kot v napadu, tudi začetnih udarcev smo precej zgrešili. Lahko bi se tekma izšla še bolje, žal se to ni zgodilo. Upam, da bomo na naslednji tekmi v Kamniku v popolni postavi, da se bomo na njih dobro pripravili in da bomo z gostovanja prinesli tri točke."

‹ nazaj