Stanislav si je želel zmage, a bi denar podaril

13.12.2024 | 13:40 | V. M.

Stanislav je zadovoljen s svojo predstavitvijo, mu je pa žal, ker ni imel priložnosti pokazati, kaj bi v primeru zmage naredil z denarjem.

Superfinalist in moralni zmagovalec Kmetije Brežičan Stanislav Travnikar je na posestvo prinesel obilje kmečkega duha, po katerem vsako leto hrepenite gledalci. Čeprav mu ni bilo vedno lahko, se je kljub temu oklepal dela, hkrati pa ostal zvest samemu sebi in pogledom na svet, ki ga tudi sicer vodijo skozi življenje. Nečesa pa o Stanislavu nemara ne veste – zmage si ni želel zase, pač pa za ljudi, ki bi jim z denarjem lahko pomagal.

Stane, prišli ste vse do konca igre, a žal ostali praznih rok. Je po tako napornem obdobju težko sprejeti poraz?

Ne bom rekel, da ne boli. Biti poražen, je boleče, a se tolažim s tem, da sem naredil vse, kar se je dalo, da bi osvojil, kar sem si želel – zmago. Žal mi je zmanjkala tista pikica sreče, ki bi mi uresničila sanje. Sem pa hkrati ponosen nase, da sem prišel tako daleč, skoraj do konca.

Od družine ste bili za voljo igre dolgo ločeni, kako ste ohranjali mirno glavo v trenutkih, ko vas je grabilo domotožje?

Kljub temu, da sem bil 'trden kot skala', priznam, da so bili trenutki, ko me je prijelo domotožje in ko sem se vprašal, kaj mi tega treba ... Takrat sem iskal moč v mislih na domače, predvsem na sina Luka. Zavoljo tega nisem obupal in sem nadaljeval igro še bolj močan.

Med bivanjem na posestvu se vam je pogosto dogajala krivica. Ali tudi v zunanjem svetu okušate, da trdo delo žal ni vedno prepoznano?

Svet je res postal čuden in nemalokrat se tudi v zunanjem svetu srečam s tem, ampak tako je. Spreminja se čas, v katerem živimo, spreminjajo se vrednote, spreminja se način življenja in s tem je treba živeti in iskati tisto pravo pot.

V predstavitvenem intervjuju ste omenili, da bi v primeru zmage denar podarili - mislim, da smo to slišali prvič. Nam poveste več o tej ideji?

To sem poudarjal zato, ker ne hrepenim po denarju, zase in za svojo družino ga zaslužim s trdim delom in ga imam dovolj. Na Kmetijo nisem prišel po denar, želel sem zmagati, ampak ne zaradi denarne nagrade. To je tudi razlog, da bi ta morebitni denar namenil ustanovam, ki ga potrebujejo. Žal mi je le, da nisem imel te možnosti to pokazati in dokazati.

Na TV ekranih ste se pokazali v lepi luči. Ste zadovoljni s predstavitvijo? Kakšnih odzivov ste deležni v domačem okolju?

V oddaji sem prikazan takšen, kot sem - kmečki, delaven, pošten, nekonflikten, zato sem s predstavitvijo zadovoljen. Nisem igral, nisem taktiziral, bil sem to, kar sem. Moram reči, da sem vesel odzivov v domačem okolju - lepo je, ko te ljudje prepoznajo, ti čestitajo, te pohvalijo.

