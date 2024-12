Dediščina se umika stanovanjem

dolenjska

13.12.2024 | 13:20 | Rok Nose

Trebnje - Ministrstvo za kulturo je pred tremi tedni izdalo kulturnovarstveno soglasje za odstranitev hiše, v kateri je bila leta 1834 rojena Frančiška Tomšič, mati generala Rudolfa Maistra. Odločitev je dvignila kar nekaj prahu, saj je stavba ena prepoznavnejših enot kulturne dediščine v starem delu Trebnjega, obenem pa tudi spominja na trebanjske korenine generala Maistra. Rušenju objekta močno nasprotuje Zveza društev general Maister, podobnega mnenja pa je tudi Občina Trebnje, ki je ministrstvo pozvala k ponovni obravnavi postopka izdaje kulturnovarstvenega soglasja.

Tomšičeva hiša ob Rimski cesti v Trebnjem (Foto: R. N.)

Tomšičeva domačija je bila dom znane trebanjske učiteljske in gostilničarske družine. Matija Tomšič je okoli leta 1825 v hiši odprl gostilno, a na začetku 20. stoletja so se Tomšiči prenehali ukvarjati z gostilničarstvom. Hiša je bila po drugi svetovni vojni preurejena za stanovanjske potrebe, pripadajoča gospodarska poslopja na domačiji pa so postopoma izgubila svojo namembnost in so propadala, zato so že prejšnji lastniki pridobili potrebna soglasja in jih odstranili.

Tomšičevo domačijo, na kateri je tako ostala le hiša, je lani kupilo trebanjsko podjetje Elansa, katerega lastnik je Nace Hribar. Kot je povedal za Dolenjski list, jo je nameraval sprva obnoviti in preurediti v večstanovanjski objekt, a se je pozneje izkazalo, da bi bila celovita sanacija predraga in tudi težko izvedljiva, saj je hišo zob časa že pošteno načel.

Ker je Tomšičeva domačija vpisana v register nepremične kulturne dediščine, je na kulturno ministrstvo vložil vlogo za odstranitev hiše ...

V letu generala Rudolfa Maistra izdano kulturnovarstveno soglasje za odstranitev hiše, v kateri je bila rojena njegova mama – Novi lastnik bi nekoliko stran zgradil novo hišo z elementi stare – Nad odločitvijo Ministrstva za kulturo razočarani

