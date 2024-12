družabno

Elda Viler navdušila

13.12.2024 | 11:50 | Renata Mikec

V Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu so na Ta veseli dan kulture gostili eno največjih pevk zlate dobe slovenske popevke, Eldo Viler, ki je delila zgodbe iz avtobiografije z naslovom Elda – notranji naboj. Soavtor in pisec knjige je bil Ivo Gajič, ki mu je po oceni portretiranke uspelo izluščiti bistvo vsega, kar je napisala sama. Elda si je leta želela, da bi delček svojega življenja in dela ovekovečila v knjižni obliki, in to se ji je uresničilo na pragu osemdesetega rojstnega dne, ki ga bo praznovala sredi decembra. Pogovor z njo je pretanjeno vodila Carmen L. Oven (na fotografiji). Elda je spregovorila o svojem življenju in mladosti, o mnogih anekdotah z nastopov in razkrila celo nekaj temnejših trenutkov svoje pevske kariere. Obiskovalce je razveselila tudi s svojimi »zimzelenčki«, kot so Ti si moja ljubezen, Lastovke, Stare kosti. Tako kot Elda zna, je prisrčno pozdravila prav vsakega izmed obiskovalcev, ki jih je popeljala v nepozaben literarno-glasbeni večer, in se na koncu vsakemu še podpisala v knjigo. Svoje srčne zgodbe in čudovit glasbeni večer je pevka zaključila z novo skladbo Obisk prijatelja.

Foto: Helena Murgelj

