kronika

24-letnik umrl pod avtom, ki je nanj padel z dvigalke

13.12.2024 | 08:10 | M. K.

Včeraj okoli 12.30 se je zgodila nesreča pri delu v kraju Raztez na območju Krškega. Policisti PP Krško in kriminalisti so opravili ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je do nesreče prišlo v delavnici, kjer je 24-letnik popravljal osebni avtomobil. Ko je bil pod vozilom, ki je bilo dvignjeno na stebrni dvigalki, je vozilo padlo nanj. Zaradi hudih poškodb je moški umrl na kraju nesreče. Kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo, o nesreči pa so bili obveščeni tudi pristojni inšpektor za delo, preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec. Kriminalisti bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. Vavpotič)

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru v Novem mestu je v noči na četrtek nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil etui za očala. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 500 evrov škode.

V naselju Pod Trško goro v Novem mestu je med 9. 12. in 12. 12. neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno v pritličju vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 11. 12. in 12. 12. je v Črešnjevcu pri Semiču nekdo vlomil v nenaseljeno hišo in gospodarski objekt. Ukradel je dve motorni žagi.

V nesreči poškodovan kolesar, odvzela mu je prednost

Včeraj nekaj pred 15. uro se je zgodila prometna nesreča v Rosalnicah. Policisti PP Metlika so opravili ogled in ugotovili, da je 55-letna voznica osebnega avtomobila odvzela prednost 57-letnemu kolesarju. Lažje poškodovanega kolesarja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Kapele, Rakovec, Rigonce, Slovenska vas) včeraj osem državljanov Afganistana, sedem Bangladeša, pet Sirije, štiri Pakistana, tri državljane Rusije, Egipta, Nigerije in Indije, dva državljana Alžirije in Kitajske ter državljana Turčije, Nepala in Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 89. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 244 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je lažje poškodoval kolesar, in osem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešanih oseb, sprožitev signalno varnostnih naprav, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj