Maja Vojnovič med kandidatkami za naj postavo rokometnega EP

13.12.2024 | 08:00 | STA

Ljubljana - Evropska nogometna zveza EHF je objavila seznam igralk, ki kandidirajo za najboljšo postavo evropskega prvenstva v Avstriji, Švici in na Madžarskem. Med kandidatkami so po opaznih nastopih tudi tri slovenske reprezentantke, in sicer Tjaša Stanko, Nataša Ljepoja in Maja Vojnovič.

Maja Vojnovič - najboljša športnica leta na letošnji tradicionalni prireditvi Športnik leta občin Trebnje in Mirna (Foto: arhiv DL; R. N.)

Stanko, ki je nominirana med levimi zunanjimi igralkami, je najboljša strelka in podajalka evropskega prvenstva. Z naskokom je najboljša tudi med igralkami, ki so z napadalnim učinkom (seštevek zadetkov in podaj) najbolj pripomogle k uspehom svojih ekip. Od najbližjih zasledovalk je zbrala 19 oziroma 24 točk več, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Krožna napadalka Ljepoja je steber slovenske obrambe in obenem najpomembnejše orožje Slovenije na šestmetrski črti. Na sedmih slovenskih tekmah je dosegla 28 golov in bila tretja najboljša strelka v ekipi. Le štirikrat njen strel ni zadel želenega cilja. Z 87,5-odstotnim izkoristkom je bila tako najučinkovitejša med Slovenkami, ki so na prvenstvu dosegle vsaj tri zadetke.

Dobre predstave je v Innsbrucku in na Dunaju nizala tudi Vojnovič. Tekmice so proti slovenski vratarki izstrelile 214 strelov, pri čemer je to druga najvišja številka na tekmovanju. Vojnovič je ob 29-odstotni uspešnosti ubranila 62 strelov, kar jo uvršča na tretje mesto med vratarkami po drugem delu tekmovanja.

Glasovanje za je možno preko mobilne aplikacije EHF, Home of Handball, končalo se bo v soboto ob polnoči.

Slovenija je EP končala na 10. mestu. Izbranke Dragana Adžića so tekmovanje začele s porazom proti Norveški (26:33), po zmagah nad Slovaško s 37:24 in Avstrijo s 25:24 pa izpolnile želeni cilj in si priborile napredovanje v drugi del. Po selitvi iz Innsbrucka na Dunaj so morale priznati premoč Nizozemski (22:26), Danski (26:33) in Nemčiji (16:35), premagale pa so Švico s 34:25.

* Kandidatke za postavo prvenstva:

- levo krilo: Emma Friis (Danska), Camilla Herrem (Norveška), Dijana Mugosa (Črna gora), Zöe Sprengers (Nizozemska), Nadine Szollosi-Schatzl (Madžarska), Chloe Valentini (Francija);

- leva zunanja: Bianca Bazaliu (Romunija), Djurdjina Jauković (Črna gora), Csenge Kuczora (Madžarska), Estelle Nze Minko (Francija),

Thale Rushfeldt Deila (Norveška), Tjaša Stanko (Slovenija);

- srednja zunanja: Alisia Boiciuc (Romunija), Helena Elver (Danska), Henny Reistad (Norveška), Petra Simon (Madžarska), Petra Vamos (Madžarska), Grace Zaadi Deuna (Francija);

- desna zunanja: Laura Flippes (Francija), Dione Housheer (Nizozemska), Katrin Klujber (Madžarska), Monika Kobylinska (Poljska),

Michala Moeller (Danska), Stine Skogrand (Norveška);

- desno krilo: Mia Emmenegger (Švica), Lucie Granier (Francija), Viktoria Gyori-Lukacs (Madžarska), Nathalie Hagman (Švedska), Emilie Hovden (Norveška), Trine Oestergaard (Danska);

- krožna napadalka: Kari Brattset Dale (Norveška), Tatjana Brnović (Črna gora), Pauletta Foppa (Francija), Nataša Ljepoja (Slovenija), Lorena Ostase (Romunija), Tabea Schmid (Švica);

- vratarka: Johanna Bundsen (Švedska), Laura Glauser (Francija), Anna Kristensen (Danska), Zsofi Szmerey (Madžarska), Yara ten Holte (Nizozemska), Maja Vojnovič (Slovenija);

- branilka: Maren Aardahl (Norveška), Tatjana Brnović (Črna gora), Pauletta Foppa (Francija), Petra Füzi-Tovizi (Madžarska), Tamara Horacek (Francija), Xenia Smits (Nemčija);

- mlada igralka: Era Baumann (Švica), Alicia Boiciuc (Romunija), Mia Emmenegger (Švica), Nina Engel (Nemčija), Romee Maarschalkerweerd (Nizozemska), Petra Simon (Madžarska)

