Premier Golob sprejel predsednika Slovenske škofovske konference Andreja Sajeta

13.12.2024 | 10:40 | STA

Ljubljana - Predsednik vlade Robert Golob je včeraj sprejel predsednika Slovenske škofovske konference, novomeškega škofa Andreja Sajeta. Pogovor je bil namenjen pomenu uresničevanja verske svobode kot ene temeljnih človekovih pravic, zagotavljanju zaščite človekovega dostojanstva in dostojnega pokopa vseh umrlih, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Škof Andrej Saje in premier Robert Golob (Foto: arhiv; P. Lavre)

Kot so zapisali, je škof Saje izpostavil vprašanje pokopa žrtev vojnega nasilja in povojnih pobojev pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu. Sogovorniki pa so se strinjali, da o tem poteka dialog na vseh ravneh in išče najprimernejša rešitev.

Saje, ki ga je spremljal ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, je predstavil tudi pomen jubilejnega leta, ki ga bo Cerkev začela 24. decembra, ter poudarke tradicionalne papeževe poslanice ob 1. januarju kot svetovnem dnevu miru.

"Upanje kot tematski poudarek jubilejnega leta Katoliške cerkve predstavlja osnovno vodilo za vse ljudi dobre volje, ki so zaskrbljeni zaradi naraščajočih družbenih konfliktov, ki prizadevajo človeštvo in posamezne narode. Za dosego miru, ki je sad pravičnosti v družbi, je potreben napor vseh družbenih struktur in posameznikov, kjer imajo Cerkve in verske skupnosti pomembno vlogo," so navedli v sporočilu.

Predsednik vlade in predsednik Slovenske škofovske konference sta se v pogovoru dotaknila še pomena Foruma za mir in dialog, ki bo 14. junija prihodnje leto v Kopru, ter se strinjala glede potrebe o nadaljevanju dialoga in reševanja odprtih vprašanj med Cerkvijo in državo.

Ob bližnjih božičnih in novoletnih praznikih so si izmenjali praznična voščila. Škofa pa sta premierju ob tej priložnosti podarila najnovejšo izdajo Svetega pisma (jeruzalemska izdaja).

