dolenjska

Uničene stopnice pri Planetu Tuš

12.12.2024 | 13:30

Novo mesto - Bralec Jože iz Novega mesta je opozoril je na problem, ki bi lahko bil za marsikoga tudi nevaren. Kot pravi, že več let opaža, da so stopnice, ki vodijo s ceste oziroma pločnika proti Planetu Tuš, močno uničene. »Kdo bo odgovarjal, če si bo kdo na teh stopnicah kaj naredil, si zlomil nogo ali kaj podobnega? Najbrž nihče. Šlamparija je, da že več let teh stopnic nihče ne uredi. Veliko hodim po mestu, tudi do Planeta Tuš, pa se tem stopnicam zadnje čase raje izognem in grem po ravnem naokrog, saj se bojim, da bi na stopnicah padel. Res so nevarne,« je opozoril.

Članek je bil objavljen v tiskani številki Dolenjskega lista v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

