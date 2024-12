gospodarstvo

Podelili certifikate za lokalno odličnost Sevnica Premium

12.12.2024 | 10:00 | M. K.

Sevnica - V Sevnici je v ponedeljek potekala slovesna podelitev certifikatov teritorialne kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium, ki prepoznava in nagrajuje kakovost lokalnih izdelkov, pridelkov in doživetij. Dogodek je organiziral KŠTM Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica z namenom počastiti delo in prizadevanja lokalnih ponudnikov.

Foto: Billboard 2.0 Agency

Zbrane je uvodoma nagovoril župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, ki je izpostavil pomen certifikata Sevnica Premium za ohranjanje lokalne tradicije in dvig prepoznavnosti Sevnice kot edinstvene turistične destinacije. Direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek pa je poudarila ključno vlogo povezovanja v lokalni skupnosti ter izpostavila napredek, ki ga certifikat prinaša tako ponudnikom kot širši regiji.

Nato so podelili certifikate kakovosti v kategoriji živilskih izdelkov in pridelkov. Strokovna komisija je letos ocenila 58 izdelkov, med katerimi jih je 56 prejelo pozitivno oceno. Med njimi so posebej izstopali mlečni izdelki, testenine iz lokalnih surovin, med in medeni izdelki ter penine. Pohvaljeni so bili tudi inovativni pristopi, kot so olja iz grozdnih pečk in edinstvene kulinarične specialitete, med njimi omaka iz rdeče čebule, so sporočili organizatorji.

Med prejemniki certifikatov so številni priznani lokalni ponudniki, kot so Čebelarstvo Strnad Popelar, Kmetija Zakrajšek, Ciril Kolenc, Kmetija Kranjc, Čebelarstvo Pirc, Vina Huba Martinčič, Vino Kozinc, Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Turistična kmetija Grobelnik, Domaine Slapšak, Aljaž Papež - Pivovarna Ape, Kmetija Šmit, Domačija Repovž, Gabaroni, Kmetija Slapšak in Kmetija Jazbec. Od začetka projekta Sevnica Premium leta 2019 pa vse do danes je bilo skupno podeljenih 76 certifikatov, kar po mnenju oganizatorjev odraža visoko raven kakovosti in predanosti lokalnih ponudnikov.

Kolektivna blagovna znamka Sevnica Premium, ki povezuje že 38 ponudnikov z 249 certificiranimi izdelki, ima ključno vlogo pri promociji Sevnice kot destinacije kakovostnih doživetij. Poleg tega se znamka ponaša z različnimi promocijskimi aktivnostmi, vključno z izdajo brošure, vzpostavitvijo spletne predstavitve in organizacijo izobraževanj za ponudnike.

''S tem dogodkom Sevnica znova dokazuje, da lokalna kakovost, inovativnost in povezovanje predstavljajo trdne temelje za razvoj regije ter njeno prepoznavnost tako na nacionalni kot mednarodni ravni,'' so zapisali v KŠTM Sevnica.

‹ nazaj