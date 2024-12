kronika

FOTO: Policisti na Obrežju zasegli ponarejene bankovce

12.12.2024 | 09:10 | M. K.

Na mejni prehod Obrežje je včeraj okoli 16. ure na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila, 26-letni državljan Slovenije. Policisti so opravili mejno kontrolo in ugotovili, da ima 26-letnik pri sebi 62 ponarejenih bankovcev po 50 evrov. Osumljencu, ki je prevažal ponarejen denar z namenom, da ga na območju Slovenije spravi v obtok kot pravega, so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli ponarejene bankovce. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ponarejanja denarja ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Zaseg ponarejenih bankovcev (Foto: PPIU Novo mesto)

Na PU ob tem opozarjajo na previdnost pri poslovanju z gotovino, še posebej v prihajajočem prazničnem času, ko se zaradi povečanega obsega gotovinskih transakcij poveča tveganje za unovčevanje ponarejenih evrskih bankovcev. Na PU ljudem svetujejo: ''Pozorni naj bodo predvsem na bankovce za višje zneske. Bankovce naj dobro pogledajo, otipajo in obrnejo proti svetlobi, kjer so ponaredki zaščitnih elementov bolj opazni. Pozorni naj bodo na relief, ki ga ponaredki največkrat nimajo. Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence. Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj se na srebrnem znaku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.

Če sumite, da je bankovec ponarejen, preverite več zaščitnih elementov in bankovec primerjajte z drugim bankovcem. Če ste v dvomih, lahko bankovec prinesete tudi v pregled na blagajno Banke Slovenije. Prav tako svetujemo, da v primeru dvoma o pristnosti transakcije ne izpeljete. Skušajte si zapomniti čim več informacij o tem, kdaj, kje in od koga ste bankovec prejeli in o tem obvestite policiste. Ti podatki so pri policijski preiskavi zelo koristni.''

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru zdravstvene ustanove v Novem mestu je v torek med 17.15 in 17.30 nekdo vlomil v osebni avtomobil in s prednjega sedeža izmaknil torbico z dokumenti in osebnimi predmeti. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.500 evrov.

Med 9. 12. in 11. 12. je na območju Vinice nekdo iz kleti stanovanjske hiše odpeljal električno kolo črne barve znamke Somebike. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.500 evrov.

Na Topliški cesti v Novem mestu je nekdo vlomil v skladiščni prostor in ukradel okoli 50 metrov električnih vodnikov.

Na mejo pod vplivom kokaina

Na mejni prehod Obrežje je okoli 14. ure na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila švicarskih registrskih oznak. Policisti so 20-letnemu vozniku zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost kokaina. Mladeniču so odvzeli vozniško dovoljenje in ga privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Po Sevnici z 1,3 promila alkohola

Sevniški policisti so okoli 19.30 med kontrolo prometa v Sevnici zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. 65-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,64 miligrama alkohola (1,33 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Loče, Kapele, Rakovec, Orešje na Bizeljskem, Slovenska vas) včeraj prijeli sedem državljanov Afganistana, šest Kitajske, pet Sirije, štiri državljane Šrilanke in Pakistana, dva državljana Indije, Maroka ter Kube in po enega državljana Alžirije, Egipta, Nepala in Bangladeša.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 58. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 161 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom kokaina, in voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, črnomaljski policisti pa so zaščitili žrtve nasilja v družini in 70-letnemu nasilnežu izrekli prepoved približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj