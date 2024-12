kultura

Uspehi slovenskih filmskih ustvarjalcev v Franciji

12.12.2024 | 08:50 | STA; M. K.

Pariz - Kratki igrani film Morje med nama režiserja Luna Sevnika je na nedavno končanem festivalu v francoskem Poitiersu prejel nagrado za najboljši scenarij. Medtem sta se na festival v Les Arcsu, ki se bo začel v soboto, uvrstila Odrešitev za začetnike Sonje Prosenc in manjšinska koprodukcija Nebojše Slijepčevića Mož, ki ni mogel molčati.

Mož, ki ni mogel molčati (Foto: Studio Virc)

Nagrada za scenarij je tretja mednarodna nagrada za film Morje med nama. Dobil jo je na festivalu v Poitiersu, kamor vsako leto vabijo mlade mednarodne talente, strokovnjake iz filmske industrije in splošno javnost. Posebnost festivala, ki je potekal od 29. novembra do 6. decembra, je, da se usmerja na produkcije filmskih šol, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Zgodba filma, ki je nastal v produkciji Cvinger filma Roka Bička kot slovensko-češko-hrvaška koprodukcija, spremlja nezadovoljnega najstnika, ki očetu pomaga pri družinskem podjetju, med tem pa obtiči na majhnem čolnu s starejšim turistom. Medtem ko fant nestrpno čaka, da se oče vrne z dnevnim ulovom, mu turist začne dajati nespodobne predloge. V filmu so zaigrali Bruno Mihanović, Leon Lučev in Martin Pechlat.

Morje med nama (Foto: Cvinger film)

Film Prosenc Odrešitev za začetnike bo na mednarodnem filmskem festivalu, ki bo v francoskem Les Arcsu potekal od 14. do 21. decembra, prikazan v programu Oskarji, slovenska manjšinska koprodukcija hrvaškega scenarista in režiserja Slijepčevića Mož, ki ni mogel molčati pa se je uvrstil v tekmovalni program kratkih igranih filmov.

Odrešitev za začetnike, ki je bil izbran za slovenskega kandidata za nominacijo za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film, govori o komični disfunkcionalnosti odnosov v na videz popolni meščanski družini. Trenutno je v distribuciji v ZDA, prikazali pa so ga med drugim že v Kanadi, Nemčiji, ZDA, Litvi, Franciji, Avstriji, Turčiji, na Norveškem in Madžarskem. V glavnih vlogah so zaigrali Katarina Stegnar, Marko Mandić, Mila Bezjak in francoski igralec Aliocha Schneider.

Mož, ki ni mogel molčati je pravkar prejel nagrado za najboljši evropski kratki film. Nastal je po resničnih dogodkih leta 1993 v Bosni in Hercegovini, ko so srbske paravojaške sile ustavile potniški vlak, uprl pa se jim je le eden od 500 potnikov. Pri filmu sta sodelovala Gregor Božič kot direktor fotografije in igralec Nebojša Pop Tasić, pred evropskimi filmskimi nagradami pa je bil nagrajen že v Cannesu. V glavni vlogi je nastopil hrvaški zvezdnik Goran Bogdan. Slovenski koproducent je novomeška produkcijska hiša Studio Virc.

Na festivalu se je v strokovni del, ki ga obiščejo številni filmski delavci iz Evrope in Francije, med izbrane projekte v razvoju uvrstil tudi slovenski film S pogledom na morje Katarine Morano in produkcijske hiše Vertigo. Režiserkin prvenec pripoveduje o enem dnevu in eni noči v kaotičnem življenju ljubeče mlade družine, ki se trudi izstopiti iz spirale prekarnosti, a se vanjo vse bolj pogreza.

Med projekte v postprodukciji pa so na festivalu izbrali projekt Hatižda in Šaban, tretji celovečerni film kosovskega režiserja Visarja Morina, pri katerem kot slovenski koproducent sodeluje Vertigo. Filmska zgodba pripoveduje o paru, ki živi v vasi s svojimi tremi hčerkami, vendar se mora preseliti v prestolnico in si poiskati delo, ko jima družinski član ukrade 12 krav.

