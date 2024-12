šport

V končnici le do zmage

12.12.2024 | 07:40 | STA; M. K.

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 11. krogu lige OTP banka premagali ECE Triglav z 92:81 (24:22, 41:40, 66:67).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 200, sodniki: Grbić (Ljubljana), Mušić (Rogatec), Smrekar (Nova Gorica).

* Krka: Mirtić 7 (1:3), Bačvić 11, Garcia 18 (6:7), Persons 6, Špan 23 (1:2), Cerkvenik 5 (1:1), Skeens 7 (1:2), Smrekar 2, Klobučar 13 (4:4).

* ECE Triglav Kranj: Šikanić 13 (4:5), Ožegovič 9 (2:2), Čabrilo 16 (2:4), Bilić 3, Oman 14 (3:4), Flerin 4, Ristić 2, Muratovič 20 (4:6).

* Prosti meti: Krka 14:19, ECE Triglav 15:21.

* Met za tri točke: Krka 10:31 (Špan 6, Garcia 2, Klobučar, Bačvić), ECE Triglav 8:17 (Oman 3, Čabrilo 2, Šikanić, Ožegović, Bilić).

* Osebne napake: Krka 22, ECE Triglav 23.

* Pet osebnih: Cerkvenik (39.).

Košarkarji Krke so težje od pričakovanj prišli do desete zaporedne zmage v ligi OTP banka. V uvodni tekmi 11. kroga so pred domačimi gledalci šele v zadnjih minutah strli odpor gostov iz Kranja in slavili z 92:81.

ECE Triglav, ki je doživel prvi poraz po seriji štirih zmag, se je v Novem mestu predstavil s hrabro in borbeno igro, v zadnjih minutah pa je bila Krka vendarle bolj natančna in na koncu celo prišla do najvišje prednosti na tekmi.

Dobre štiri minute pred koncem so gostje vodili z 78:77, ob vstopu v zadnjo minuto in po osmih točkah Marca Garcie pa so imeli domači vodstvo s 87:80. Španec je na zbral 18 točk, Jan Špan jih je dodal 23 (trojke 6:11), najvišji statistični indeks (24) pa je imel Niko Bačvić za 11 točk in 11 podaj.

Pri ECE Triglavu je Miha Muratovič dosegel 20 točk, Črt Čabrilo 16, Urban Oman pa 14.

Izjava po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitke fantom za zmago. Čestitke tudi košarkarjem Triglava za fenomenalno tekmo, kar pa glede na njihove zadnje predstave ni bilo nobeno presenečenje. Po mojem so moštvo, ki lahko pride med najboljše štiri v ligi. So visoki, hitri, agresivni, dobro vodeni in vedo, kaj delajo. Nam je manjkalo nekaj svežine, zelo težko smo tekli v protinapad. Težko smo se prilagodili na njihov tempo. Na koncu zaslužena zmaga in sem ponosen na fante, da so tako težko tekmo, tudi iz psihičnega vidika, izvlekli in si priborili zmago.«

Krkaše že v soboto, 14. 12., ob 17.00 čaka domača tekma ABA lige z Igokeo, v sredo, 18. 12, pa bodo v domačem prvenstvu gostovali pri Šentjurju.

* Izidi, 11. krog:

- sreda, 11. december:

Krka - ECE Triglav 92:81 (24:22, 41:40, 66:67)

- petek, 13. december:

18.30 Terme Olimia - Kansai Helios

- sobota, 14. december:

13.00 Ilirija - GGD Šenčur

19.00 Zlatorog Thermana - Rogaška

- ponedeljek, 16. december:

18.00 LTH Castings - Šentjur

* Lestvica:

1. Krka 11 10 1 981:787 21

2. Kansai Helios 10 8 2 790:689 18

3. Ilirija 10 7 3 838:772 17

4. Terme Olimia Podčetrtek 10 6 4 764:778 16

5. ECE Triglav Kranj 11 5 6 834:850 16

6. Šentjur 10 5 5 745:801 15

7. Rogaška 10 3 7 762:805 13

8. GGD Šenčur 10 3 7 748:797 13

9. Zlatorog Thermana Laško 10 3 7 749:813 13

10. LTH Castings 10 1 9 693:812 11

