novice

ZPS opozarja, da preverite rok uporabe darilnih bonov

11.12.2024 | 18:20 | STA

Zveza potrošnikov Slovenija (ZPS) pri podarjanju darilnih bonov in kartic potrošnike opozarja predvsem na rok njihove uporabe. "Obdarovanca opozorite, naj darilni bon ali kartico izkoristi čim prej, saj se v nasprotnem primeru lahko zgodi, da bo darilo zanj na koncu postalo darilo za samega ponudnika," so zapisali v sporočilu.

Simbolna slika (Foto: Freepik)

Roki uporabe darilnih bonov se med različnimi izdajatelji precej razlikujejo. Lahko so zelo kratki, le nekaj mesecev, lahko nekaj let, lahko pa imajo celo neomejen rok trajanja ali dobo tridesetih let, so izpostavili pri ZPS. Pri nakupu naj bodo potrošniki pozorni, da je datum veljavnosti jasno označen, saj lahko prekratek rok pomeni, da obdarovanec bona ne bo mogel izkoristiti. Nekateri izdajatelji sicer nudijo možnost podaljšanja veljavnosti bonov, kar pa po opozorilih zveze velikokrat vključuje dodatne stroške.

Obligacijski zakonik darilne bone in kartice uvršča med t. i. izkazne papirje in določa, da se za zastaranje terjatev smiselno uporablja pravilo za vrednostne papirje. To pravilo pa določa, da velja splošni zastaralni rok pet let, če s posebnim zakonom ni drugače določeno, so pojasnili. Na zvezi zagovarjajo stališče, da naj bo minimalna veljavnost darilnih bonov in kartic pet let od njihovega nakupa ali polnitve. "Če pa kateri od izdajateljev priznava časovno neomejeno uporabo gotovinskih darilnih bonov in kartic, je to dobra poslovna praksa," so dodali.

"Obdarovanca opozorite, naj darilni bon ali kartico izkoristi čim prej, saj se v nasprotnem primeru lahko zgodi, da bo darilo zanj na koncu postalo darilo za samega ponudnika."

Ni nujno, da veljajo v vseh trgovinah

Izpostavili so še, da je pri bonih, ki jih izdajajo trgovski centri ali trgovske verige, potrebna večja pazljivost, saj morda ne veljajo v vseh trgovinah. Tudi glede unovčenja bonov so opozorili, da naj potrošniki ob nakupu preverijo, ali lahko bon unovčijo le delno, saj nekateri izdajatelji tega ne omogočajo.

Noben izdajatelj, ki so jih na ZPS pregledali, ne omogoča vračila neizkoriščene vrednosti bona v gotovini. Takšnim težavam se lahko potrošniki izognejo z nakupom bonov manjših vrednosti.

Darilne kartice so glede tega načeloma v veliki prednosti, saj običajno ne poznajo omejitve glede načina uporabe. Pri darilnih karticah naj potrošniki še preverijo, ali omogočajo ponovno polnjenje in ali je preverjanje stanja na kartici preprosto, so še zapisali na ZPS.

‹ nazaj