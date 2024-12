družabno

Boštjanovo uspešno leto

11.12.2024 | 12:00 | Renata Mikec

Akademski kipar Boštjan Kavčič je z letošnjim letom, ki se počasi izteka, lahko nadvse zadovoljen. Umetnik, ki živi in dela v Beli krajini, je samostojno razstavljal v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani in v Hiši kulture v Pivki. V rojstnem Tolminu je konec maja ob občinskem prazniku postavil velik spomenik tolminskemu puntu z naslovom Plamen, v Križevcih pri Ljutomeru od junija stojita njegova Oplojevalca, ob Blatnem jezeru na Madžarskem javni deli Rdeča roža in Čekan ter na jugu Srbije še njegova skulptura Impulz za Nišavo. Kavčičeva mala plastika Posoške Izide se je uvrstila v zbirko Narodnega muzeja Slovenije, Boginja plodnosti pa v likovno zbirko Galerije RTV Srbije. Letos je sodeloval še na skupinskih razstavah in simpozijih na Madžarskem, v Črni gori, Srbiji in doma. V začetku leta je prejel Župančičevo diplomo Občine Črnomelj za dosežke na področju kiparstva v lanskem letu in v juniju nagrado za skulpturo Muzejev in galerij Budve v Črni gori. Tako kot najraje išče navdih in ustvarja v naravi, uživa tudi, kadar se sprošča. Ob svojem rojstnem dnevu je objavil fotografijo z letošnjega vzpona na 2.547 metrov visok Prisojnik in napisal: »Ljudje božji, največ je vreden mir!« Ob iskrenih čestitkah se z njim strinjamo tudi v našem uredništvu.

