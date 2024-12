novice

Razmere v medijih vse slabše, novinarji od praznih obljub ne morejo več živeti

11.12.2024 | 11:00 | J. V.

Ali bo Golobova vlada vendarle priskočila na pomoč tudi izdajateljem medijskih vsebin, se vse glasneje sprašujejo novinarji in ostali delavci v medijski panogi?

Foto: Freepik

Po podatkih ministrstva za finance je Slovenija lani razdelila za dobro milijardo evrov državnih pomoči, od tega največ za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu in za naravne nesreče oziroma izredne dogodke, skupaj 374 milijonov evrov.

Foto: Pexels

Medijska panoga, ki se že več kot desetletje krčevito bori z najrazličnejšimi krizami, pa še vedno čaka na pomoč države. In kot so nedavno razkrili v Večeru, zadnji odhodi uveljavljenih novinarjev iz panoge in odpuščanja v medijskih hišah tudi že kažejo rezultate, saj je bilo po podatkih državnega statističnega urada ob koncu letošnjega avgusta v državi najmanj delovno aktivnih novinarjev v zadnjih desetih letih.

