FOTO: Prijeli tatova, ki sta plenila po trgovinah; zasegli pištoli in konopljo

11.12.2024 | 11:30 | M. K.

Kriminalisti in policisti PP Krško so na območju nakupovalnega centra v Krškem včeraj okoli 13. ure zalotili in prijeli dva osumljenca, ki sta kradla po prodajalnah. Zoper 33- in 44-letnega osumljenca iz Srbije so uporabili prisilna sredstva, jima odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Večjo količino ukradenih predmetov so jima zasegli in vrnili oškodovanim prodajalnem. Nadaljujejo s preiskavo in preverjajo njuno morebitno vpletenost v tatvine iz drugih prodajaln na območju Slovenije, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Zaseženo ukradeno blago (Foto: PU Novo mesto)

Zasegli orožje in konopljo

Policisti PP Krško so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 59-letnega osumljenca. Med hišno preiskavo so našli in zasegli dve pištoli, za katere osumljenec nima ustreznih dovoljenj, naboje in manjšo količino prepovedane konoplje. Ena izmed pištol je bila predelana, odstranjena je bila tudi serijska številka. Nadaljujejo s preiskavo in bodo zoper 59-letnika na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Foto: PU Novo mesto

Vlomi in tatvine

Z delovišča v Novem mestu je nekdo ukradel inox cevi in orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 250 evrov.

Na Lobetovi ulici v Novem mestu je sinoči okoli 19. ure neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, najverjetneje je pobegnil po sprožitvi alarmne naprave. Z vlomom je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Med 5. in 21. uro je v Birčni vasi nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v hišo ter ukradel zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za 700 evrov škode.

Mladoletnik metal prepovedane petarde

Policisti so v okolici izobraževalne ustanove v Krškem okoli 14. ure prijeli mladoletnika, ki je metal petarde. Zasegli so mu še 12 prepovedanih pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok. O njegovem ravnanju so obvestili starše, zoper mladoletnika pa bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.

Številne kršitve, nič ni bilo prav

Okoli 15.30 so policisti na Otoški cesti v Novem mestu zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Ford fokus. Med postopkom so ugotovili, da 38-letni voznik iz naselja v okolici Brežic nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran, tehnično nepopoln in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. 38-letnik je v vozilu prevažal več oseb, kot je to dovoljeno. Avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Na prehodu trčil v peško

Nekaj pred 20. uro so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da se je nesreča zgodila na Šmihelski cesti, kjer je 45-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 81-letno peško, ki je prečkala cesto. Povzročitelju nesreče bodo izdali plačilni nalog.

Poljak z 1,6 promila alkohola

Nekaj po 20. uri so policisti na Ljubljanski cesti zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila iz Poljske in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Ugotovili so, da ima 52-letni državljan Poljske v litru izdihanega zraka 0,77 miligrama alkohola (1,6 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Loče, Kapele, Rakovec, Brežice, Slovenska vas) včeraj prijeli 14 državljanov Sirije in Maroka, osem državljanov Afganistana in Bangladeša, štiri iz Pakistana, dva državljana Alžirije, Iraka in Kitajske, državljana Indije, Nepala in Palestine.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 70. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 165 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin ter posredovali zaradi sprožitev signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

