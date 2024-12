posavje

''Za boljši jutri'': podpora delavnicam za mladostnike in starše

11.12.2024 | 09:30 | M. K.

Krško - Zavarovalnica Triglav je v letošnji novoletni akciji »Za boljši jutri«, ki poteka enajstič zapored, po vsej Sloveniji podprla 27 preventivnih projektov. V južni regiji je prisluhnila Zvezi prijateljev mladine Krško in omogočila izvedbo delavnic za otroke in mladostnike ter njihove starše o prepoznavanju spletnega nasilja in ustreznem odzivu nanj. Sredstva v sklopu akcije Za boljši jutri je Južna regija Zavarovalnice Triglav namenila tudi Zasavskemu medgeneracijskemu centru in prostovoljnemu gasilskemu društvu Orehovica.

Direktor Južne regije ZT David Toporš in podpredsednica ZPM Krško Katja Šribar (Foto: Zavarovalnica Triglav)

»Preventivna akcija Za boljši jutri je del uresničevanja našega osnovnega poslanstva, to je ustvarjanja varnejše prihodnosti za vse. V Južni regiji Zavarovalnice Triglav smo letos posebno pozornost namenili varnosti otrok in mladostnikov, ki so vse bolj izpostavljeni spletnemu nasilju. Delavnice pod okriljem Zveze prijateljev mladine Krško bodo tako njim kot njihovim staršem dobrodošla pomoč v tovrstni stiski. Podprli smo tudi izobraževalni projekt Zasavskega medgeneracijskega centra in obenem nismo pozabili na gasilce, ki nam v stiski prvi priskočijo na pomoč,« je o letošnji preventivni akciji pojasnil David Toporš, direktor Južne regije Zavarovalnice Triglav.

V Zvezi prijateljev mladine Krško, kot sporočajo organizatorji akcije, opažajo porast nasilja na spletu in z njim povezane stiske otrok in mladostnikov, hkrati pa tudi njihovih staršev, ki jim ne znajo oz. ne vedo pomagati. Z delavnicami bodo doprinesli k njihovi večji ozaveščenosti. Na izobraževanjih in delavnicah bodo tako otroci in mladostniki kot njihovi starši pridobili informacije o varnosti na spletu in promocijsko gradivo z napotki, kako ravnati v primeru nasilja na spletu. Priloženi bodo tudi kontaktni podatki organizacij, ki se redno ukvarjajo s to tematiko.

»S programom smo naredili še en pomemben korak k prepoznavanju sovražnega govora, informiranju o varnosti ter skrbni rabi podatkov na medmrežju. Uspelo nam je povezati že obstoječe programe in projekte ter otrokom, mladostnikom in njihovim staršem predati naša znanja in izkušnje,« je dejal Uroš Brezovšek, predsednik Zveze prijateljev mladine Krško.

