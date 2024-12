družabno

Skrbnik Andrej

11.12.2024 | 17:00 | Lidija Markelj

Andrej Šušterič se večkrat mudi na Karlovškovem trgu – kako tudi ne, ko pa je skrbnik cvičkove brajde, ki so jo šmarješki vinogradniki maja 2022 zasadili sredi Šmarjete, ob Fontani cvička. Gre za izbor enajstih trt, ki sestavljajo cviček: šest trsov je žametne črnine, dve sta frankinji, dva laška rizlinga in ena kraljevina. Šušterič zanje lepo skrbi, jih vzdržuje, obrezuje, neguje, škropi, tako da veliko obetajo. Letos je bilo že mogoče odtrgati kak grozdek. No, prihodnje leto bo morda že prvi večji pridelek in vino, ob letošnjem martinovem pa je Andrej nazdravil kar s cvičkom iz društvene vinske banke.

Andrej, na zdravje!

