Plemenita dejanja bogatijo vse – bolnike in prostovoljce

10.12.2024 | 17:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Novo mesto - Ob letošnji 20-letnici organiziranega prostovoljstva so danes v Splošni bolnišnici Novo mesto pripravili prireditev, na kateri so se zahvalili vsem prostovoljcem, nekdanjim in sedanjim, posebna priznanja pa so prejele štiri predane mentorice, ki so s svojim zgledom zaslužne, da prostovoljstvo živi tudi med mladimi.

Skupinska slika nagrajenk, mentoric prostovoljstva v SB Novo mesto in Srednji kemijski in zdravstveni šoli Novo mesto z vodstvom bolnišnice in novomeškim podžupanom.

Direktorica bolnišnice doc. dr. Milena Kramar Zupan jih je izročila: pionirki prostovoljstva v novomeški bolnišnici Slavici Naum, koordinatorici prostovoljstva v bolnišnici mag. Jožici Rešetič ter mentoricama s Šolskega centra Novo mesto Glorii Šepec in Mojci Simončič. Ledino je na šoli orala tudi Mojca Gajić.

Vsako leto okrog 50 prostovoljcev, med katerimi jih je največ s Srednje zdravstvene in kemijske šole, zadnje leta pa tudi s splošne in biotehniške gimnazije, opravi od 300 do 800 ur prostovoljnega dela in to v prostem času. Kot pravijo mladi, to delo bogati tudi njih.

Na prireditvi je zbrane nagovorila ravnateljica SZKŠ Damjana Papež, ponosna na svoje dijake, ki se odločajo za to plemenito delo in bolnikom lepšajo čas v bolnišnici s toplo besedo, stiskom roke, prijaznim nasmehom.

Pove, da njihovi nagrajeni mentorici srčno in predano pridobivata številne dijake. Letos jih sodeluje 43, so pa vedno tudi novinci, »in res smo ponosni nanje. Prostovoljno delo je tisto, ki presega šolske ocene in kurikule, saj so tople besede, stisk roke, prijazen nasmeh tiste vrednote, ki jih ne moremo omejiti, oštevilčiti in enačiti s kako tehnologijo ali materialnimi vrednotami. To šteje največ in to so izkušnje, ki jih prenašajo s seboj vse življenje.«

Ponosni na vse prostovoljce

»Ponosni smo na vse prostovoljce. So pravzaprav darilo, ki podarjajo našim pacientom vsak dan plemenita dejanja prisotnosti, spodbude in pomoči. Pacienti, ki so pri nas pogosto polni izzivov in negotovosti, se zaradi njih počutijo boljše – prostovoljci so velikokrat v vlogi tolažnikov, poslušalcev, prijateljev ali le nekoga, ki jim prinaša toplino in domačnost. Hvaležni smo za njihov trud, saj kažejo, kako velika moč je lahko v drobnih pozornostih, prijaznosti, toplini, sočutju… Pomembno je, da to učimo mlade in jim podarjamo ta zgled,« pravi Milena Kramar Zupan in obljublja, da bodo v bolnišnici prostovoljstvo podpirali še naprej.

»Čutimo, da je to prava vrednota in eno naših pomembnih poslanstev,« poudari. Prostovoljci delujejo povsod, po različnih oddelkih, tudi v negovalni bolnišnici.

Pohvalnih besed o prostovoljcih sta bila na dogodku tudi novomeški podžupan Peter Kostrevc ter Anica Mikuš Kos s Slovenske filantropije. Slednja je poudarila, da je veliko tudi neorganiziranega, spontanega prostovoljnega dela, ko si ljudje pomagajo med seboj, kar je tudi potrebno spodbujati in pohvaliti.

Kulturni program na prireditvi v bolnišnični restavraciji so oblikovali bolnišnični pevski zbor, pevec Jernej Žagar ob klavirski spremljavi Franca Možeta ter mlada pevka Anja Janežič s kitaristom. Nekaj prostovoljk je spregovorilo, zakaj rade obiskujejo bolnike v novomeški bolnišnici, kaj jim to pomeni, zakaj jih bogati.

